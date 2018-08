आंध्र प्रदेश: पत्थर खदान में विस्फोट, 10 मजदूरों की मौत, कई घायल

शुक्रवार (3 अगस्त, 2018) को देर रात आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक पत्थर की खदान में शक्तिशाली विस्फोट हो गया। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी चपेट में आने से 10 मजदूरों की मौत गई है। जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। एक जांच अधिकारी ने फोन पर बताया कि सभी मृतक ओडिशा के रहने वाले थे और यहां काम के लिए आए थे। अधिकारियों ने बताया कि घायलों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। हादसे के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए एक जांच टीम गठित की जाएगी।

अधिकारिओं के मुताबिक यह विस्फोट उस समय हुआ जब अलुरू मंडल के तहत हाथी बेलगल में खदान कार्य चल रहा था। अधिकारी ने कहा, ‘‘पत्थर तोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली जिलेटिन छड़ों में विस्फोट के वक्त कम से कम 20 श्रमिक मौके पर मौजूद थे। अचानक हुए विस्फोट में श्रमिक फंस गये और हताहत हुए।’’ उन्होंने कहा कि कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हुए जिन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जीवित बचे लोगों की तलाश जारी है।

वहीं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने घटना स्थल का दौरा किया और दुःख व्यक्त किया। सीएम ने प्रशासन को तुरंत राहत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। विपक्षी नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की भी मांग की। बताया जा रहा है कि विस्फोट जिलेटिन की छड़ें रखीं थी वहां हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसपास के लोगों का कहना है कि उन्हें अचनाक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी और उसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। पुलिस धमाके में मारे गए लोगों की शिनाख्त नहीं कर पायी है क्योंकि शव बुरी तरह छिन्न-भिन्न हो गए हैं। फिलहाल धमाके के बाद बचाव अभियान चल रहा है। घटना से मजदूरों के स्वामित्व वाले कई ट्रैक्टर और झोपड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं।

#UPDATE: Two more people died in the stone quarry blast in Kurnool’s Hathi Belgal, taking the death toll to 11. Four people are injured & admitted to the hospital. https://t.co/cCOc3IO1tN

