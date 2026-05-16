कुछ नकाबपोशों ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के आवास में घुसने की कोशिश की। परिवार की शिकायत के मुताबिक, शनिवार को कुछ संदिग्ध बदमाशों ने नारनौल स्थित हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरेंद्र सिंह के आवास में घुसकर हमला करने की कोशिश की। परिवार ने नारनौल के पुलिस अधीक्षक और महावीर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें मामला दर्ज करने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है।

शिकायत के अनुसार, यह घटना 16 मई की सुबह लगभग 3 बजे महेंद्रगढ़ रोड पर शिव कॉलोनी स्थित परिवार के आवास पर हुई। इस आवास में वह लगभग 50 सालों से रह रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह के भाई राव देवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि चार से पांच अज्ञात लोगों ने चारदीवारी फांदकर घर के पिछले हिस्से से परिसर में प्रवेश किया।

घुसपैठियों ने कथित तौर पर सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए और फिर नौकरों के क्वार्टर को बाहर से बंद कर दिया। शिकायत में आगे कहा गया है कि पिछले दरवाजे के ताले और कुंडी को किसी धारदार हथियार से काटकर तोड़ दिया गया था। नौकरों के क्वार्टर में सो रहे कर्मचारी जाग गए और खुद को अंदर बंद पाया।

जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उन्होंने कथित तौर पर बदमाशों को चेहरे ढके हुए देखा। उनमें से एक के पास पिस्तौल या धारदार हथियार प्रतीत हो रहा था। शिकायतकर्ता ने बताया कि घटनास्थल पर टूटे हुए ताले, टूटी कुंडी, कटे हुए सीसीटीवी तार और दीवार पर जूतों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे।