बेंगलुरु में एक 21 वर्षीय महिला की हत्या का मामला सामने आया है। असम के रहने वाले 28 वर्षीय व्यक्ति पर अपनी पार्टनर की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या करने और बाद में उसकी मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश करने का आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच हत्या के एंगल से शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान असम के कछार जिले के लखीपुर निवासी मुन्नादास के रूप में हुई है, जबकि मृतका का नाम चंपूदास था। दोनों असम के रहने वाले थे और पिछले महीने बेंगलुरु आए थे। यहां वे नागनाथपुरा इलाके में एक किराये के मकान में साथ रह रहे थे।

साड़ी में लिपटा मिला था महिला का शव

30 अगस्त को मकान मालिक ने घर के अंदर चंपूडास का शव मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार, शव साड़ी में लिपटा हुआ था। शुरुआती तौर पर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट (UDR) दर्ज की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

15 सितंबर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली। रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिंसक तरीके से दम घुटने यानी मुंह और नाक दबाकर सांस रोकने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या में बदल दिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

तमिलनाडु भाग गया था आरोपी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी मुन्नादास की तलाश शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने मृतका और आरोपी के परिचितों से पूछताछ की और अपने सूत्रों के जरिए आरोपी की गतिविधियों की जानकारी जुटाई। जांच में सामने आया कि आरोपी घटना के बाद तमिलनाडु भाग गया था।

पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और 16 सितंबर को बेंगलुरु लौटने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। लिस का कहना है की पूछताछ के दौरान आरोपी ने चंपूडास की हत्या करने की बात कबूल की।

‘मुझसे शादी करो’ को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस जांच के अनुसार, मुन्नादास और चंपूदास के बीच पहले से संबंध थे। पुलिस ने बताया कि दोनों शादीशुदा थे और चंपूदास अपने पति से अलग रह रही थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक, चंपूदास ने मुन्नादास से उनके रिश्ते को लेकर सवाल किया और उससे शादी करने के लिए कहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई।

पुलिस का आरोप है कि विवाद के दौरान मुन्नादास ने चंपूदास का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने कथित तौर पर घटना को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की।

असम में परिवार ने दर्ज कराई थी शिकायत

पुलिस ने बताया कि चंपूडास के परिवार ने असम में उसके लापता होने और उसे बेंगलुरु ले जाने के संबंध में गुमशुदगी और अपहरण की शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बाद मुन्नादास को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

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