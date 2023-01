Karnataka High Court Order: शादी के बाद भी बेटी तो बेटी ही है- कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, जान‍िए पूरा मामला

Karnataka High Court: दक्षिण भारत के कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने सैनिक कल्याण बोर्ड के दिशा निर्देशों (Sainik Welfare Board guideline) को खारिज करते हुए रिटायर्ड रक्षा कर्मियों (Retired Defence Serviceman) की शादीशुदा बेटियों (Married Daughter) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। यह मामला विवाहित बेटियों को पूर्व रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए […]

Karnataka News: विवाहित बेटियों को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला (Photo- Indian Express/File)

