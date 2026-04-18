महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को राज्य के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ाना ज़रूरी करने के लिए एक नया सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया। इसमें बार-बार नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और मान्यता रद्द होने की चेतावनी दी गई है। यह निर्देश महाराष्ट्र सभी स्कूलों में मराठी भाषा की ज़रूरी टीचिंग और लर्निंग एक्ट, 2020 के तहत, सभी संस्थानों पर लागू होता है, चाहे उनका बोर्ड, मीडियम या मैनेजमेंट कुछ भी हो।

मराठी टीचरों की नियुक्ति भी जरूरी

आदेश के अनुसार हर स्कूल में काबिल मराठी टीचरों की नियुक्ति भी ज़रूरी की गई है। एक मल्टी-टियर लागू करने के तरीके के तहत, शिक्षा के डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर को नियम का पालन पक्का करने के लिए सक्षम अधिकारी बनाया गया है।

नया एकेडमिक साल शुरू होने के दो महीने के अंदर स्कूलों का इंस्पेक्शन किया जाएगा। नियम तोड़ने वाले संस्थानों को नोटिस जारी किया जाएगा और जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और तुरंत लागू करने का आदेश दिया जा सकता है। GR में एक अपील प्रोसेस भी बताया गया है, जिससे स्कूल मैनेजमेंट 30 दिनों के अंदर शिक्षा निदेशक के सामने जुर्माने को चुनौती दे सकते हैं।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

लगातार नियम न मानने पर शिक्षा आयुक्त के सामने सुनवाई हो सकती है और आखिर में मान्यता रद्द भी हो सकती है। हालांकि, एक्टिविस्ट्स ने इस कदम की आलोचना की है और कहा है कि 1 अप्रैल, 2020 को कानून लागू होने के बाद से कई GR के बावजूद इसे ठीक से लागू नहीं किया गया। उन्होंने नियमों का पालन करने वाले और नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों की पहचान करने वाले साफ डेटाबेस की कमी पर भी ध्यान दिलाया।

मराठी स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर सुशील शेजुले लंबे समय से 2020 एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “पिछले छह सालों में इस बारे में कई GR जारी किए गए हैं, लेकिन इसे लागू करना अभी भी अधूरा है। हमारी बार-बार मांग के बावजूद, अधिकारी उन स्कूलों की साफ लिस्ट बनाने में नाकाम रहे हैं जो नियमों का पालन कर रहे हैं या उनका उल्लंघन कर रहे हैं। नए एकेडमिक साल से पहले जारी किया गया यह नया GR एक और धोखा है।”

(यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र में टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने पर भड़के नाना पटोले)

महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी भाषा का टेस्ट देना होगा। इसके साथ ही उनके परमिट की भी समीक्षा की जाएगी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पढ़ें पूरी खबर