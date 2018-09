राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह के बेटे और बाडमेर जिले के शिव से विधायक मानवेंद्र सिंह ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। शनिवार (22 सितंबर) को बाडमेर के पचपादरा में आयोजित ‘स्वाभिमान सम्मेलन’ में उन्होंने यह घोषणा की। भाजपा छोड़ने के बाद कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा, ” मैं अपने समर्थकों को धन्यवाद देता हूं। मैं आगे वही करूंगा, जो मेरे समर्थक मुझे करने को कहेंगे। उनका फैसला मेरा फैसला है। लेकिन मैं सभी से पूछूंगा।” राजस्थान चुनाव से पहले एक ओर जहां वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गौरव यात्रा पर हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस संकल्प यात्रा कर रही है। वहीं, इस बीच लंबे समय से भाजपा से नाराज चल रहे मानवेंद्र सिंह ने स्वाभिमान रैली के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।

I would like to thank my supporters. I will do whatever they ask me to do. Their decision is my decision but I will ask everyone: Manvendra Singh, MLA and senior BJP leader Jaswant Singh’s son who quit BJP today, when asked if he will now join Congress party #Rajasthan pic.twitter.com/lQhoAzi7Ix

— ANI (@ANI) September 22, 2018