मराठा आरक्षण के एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल ने रविवार को आरोप लगाया कि उनकी हत्या करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिससे अशांति फैल जाए। उन्होंने कहा कि वे मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे।

मनोज जरांगे ने शनिवार को ऐलान किया है कि वह और उनके समर्थक 15 सितंबर को मुंबई की ओर मार्च करेंगे। जहां वे पहुंचकर आजाद मैदान में 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की है।

‘घुटने नहीं टेकूंगा’

मनोज जरांगे की भूख हड़ताल का आज 16वां दिन था। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टियों से जुड़े लोगों को मार्च में गड़बड़ी फैलाने और उन पर हमला करने के लिए भेजा जा सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने महाराष्ट्र के जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में विरोधस्थल पर समर्थकों और मीडियाकर्मियों से बात करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, “मैं मौत मंजूर कर लूंगा, लेकिन घुटने नहीं टेकूंगा।”

साथ रही कहा कि मुंबई में होने वाले विरोध-प्रदर्शन से पहले इस मामले को सुलझाने के लिए सरकार के पास अभी भी आठ दिन का समय है।

उन्होंने कहा, “जब कोई सांप की पूंछ पर पैर रखेगा, तो हमें जवाब देना ही होगा।” साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि उनके समर्थक कुछ मंत्रियों को राजनीतिक रूप से चुनौती दे सकते हैं।

सत्तापक्ष समर्थकों को रोक रहे- मनोज जरांगे

मनोज जरांगे ने रविवार को यह भी दावा किया कि भाजपा और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के कुछ विधायकों उनके समर्थकों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें मार्च में शामिल न होने के लिए कह रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, “मार्च के दौरान मुझे गोली मारने की साजिश रची जा रही है। वे मराठाओं को मारना नहीं चाहते, बल्कि मुझे निशाना बनाना चाहते हैं।”

उन्होंने डरे सहमे लोगों से कहा कि उन्हें मार्च में शामिल होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने समर्थकों से भावुक अपील भी की कि वे मुंबई आएं और जरूरत पड़ने पर उनके अंतिम संस्कार के जुलूस में भी शामिल हों।

15 सितंबर को जाएंगे मुंबई

मनोज जरांगे गणेश उत्सव शुरू होने के एक दिन बाद, 15 सितंबर को मुंबई के लिए अपना मार्च शुरू करेंगे। इसके बाद वे और उनके समर्थक पहले बीड के पटोडा में रुकेंगे, फिर अगले दिन अहिल्यानगर के श्रीगोंडा और 17 सितंबर को पुणे के हडपसर में रुकेंगे। इसके बाद 18 सितंबर की रात खोपोली में रुकेंगे और 19 सितंबर को सुबह 11:00 बजे आज़ाद मैदान पहुंचेंगे।

मनोज जरांगे क्यों कर विरोध?

मनोज जरांगे चाहते हैं कि सरकार द्वारा इकट्ठा किए गए 58 लाख दस्तावेजों के आधार पर मराठों को कुनबी जाति का सर्टिफिकेट दिया जाए। ऐसे सर्टिफिकेट मिलने से मराठा समुदाय के लोगों को OBC कोटे के तहत मिलने वाले फायदे मिल सकेंगे।

उन्होंने कुनबी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सतारा, कोल्हापुर और बॉम्बे गजेटियर में दिए गए प्रावधानों को लागू करने की भी मांग की है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि जारांगे-पाटिल की 15 में से 12 मांगें मान ली गई हैं।