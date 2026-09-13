Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर राजधानी मुंबई की ओर रुख करने का फैसला किया है। शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने घोषणा की कि वे अपने हजारों समर्थकों के साथ 20 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगे, जहां आजाद मैदान में बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।

जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जरांगे पाटिल ने इस यात्रा की पूरी योजना साझा की। हालांकि उन्होंने अपनी रवानगी का अंतिम समय स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उनके करीबियों और सहयोगियों के अनुसार वे 15 सितंबर को अंतरवाली सराटी से मुंबई के लिए निकलेंगे।

हर दिन 100 किमी का सफर और 5 मुख्य पड़ाव

जरांगे पाटिल ने बताया कि यह पदयात्रा और वाहनों का काफिला निर्धारित पड़ावों से होते हुए मुंबई की ओर बढ़ेगा। आंदोलनकारी प्रतिदिन लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और रात के समय विभिन्न स्थानों पर विश्राम करेंगे। पहला पड़ाव 16 सितंबर को पाटोदा क्षेत्र में रहने की संभावना है।

अपनी यात्रा के मुख्य पड़ावों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “हमारा पहला रात्रिकालीन पड़ाव बीड़ जिले में होगा। इसके बाद दूसरा पड़ाव श्रीगोंदा, तीसरा पुणे के हडपसर में, चौथा खोपोली (या कोपरखैरने) में और पांचवां व अंतिम पड़ाव मुंबई के आजाद मैदान में होगा।”

जरांगे पाटिल की कड़ी हिदायत

आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष बल देते हुए जरांगे पाटिल ने समर्थकों से पूरी तरह से शांतिपूर्ण मार्ग अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में उकसावे, पथराव या हिंसा का सहारा न लिया जाए।

समर्थकों को एकजुट रहने का संदेश देते हुए उन्होंने कहा, “जब तक हम अपनी मांगें पूरी कराकर मुंबई से वापस न लौटें, तब तक सभी लोग शांति बनाए रखें। कोई भी व्यक्ति पथराव या आगजनी में शामिल न हो। जो लोग भी मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण रास्ते पर ही चलना होगा। हम अपने अधिकार जीतकर रहेंगे।”

“उकसाने वालों को न दें तवज्जो”

विरोधी तत्वों द्वारा दिए जा रहे बयानों और उकसावे की कोशिशों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि किसी के विरोध करने से वह बड़ा नहीं हो जाता और हमें ऐसी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने आगे कहा, “हो सकता है कि हमें कुछ किलोमीटर का घुमावदार रास्ता चुनना पड़े, जिससे 100 से 150 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाए, लेकिन हमारा एकमात्र लक्ष्य मुंबई पहुंचना और अपने हक की लड़ाई में जीत हासिल करना है।”

गाड़ियों और ईंधन के लिए मराठा समाज से सहयोग का आह्वान

जरांगे पाटिल ने यात्रा मार्ग में पड़ने वाले जिलों के मराठा समाज से सड़कों पर उतरकर आशीर्वाद देने और आंदोलन में सहयोग करने की भावुक अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि वे आशीर्वाद देकर अपने-अपने घरों को लौट जाएं।

चार पहिया वाहन मालिकों से विशेष सहयोग मांगते हुए उन्होंने कहा, “हम आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनके पास गाड़ियां हैं, वे हमें मुंबई की सीमा तक छोड़ें और फिर अपनी ड्यूटी पर लौट जाएं। गाड़ियों को हमारे साथ शहर की सीमा तक छोड़ दें, हम वहां से आजाद मैदान चले जाएंगे और आपकी गाड़ियां सुरक्षित घर लौट आएंगी।”

“चार दिन का डीजल, बच्चों का सुनहरा भविष्य”

ईंधन के खर्च पर बात करते हुए जरांगे पाटिल ने समर्थकों का हौसला बढ़ाया और कहा कि यह छोटा सा योगदान आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारेगा।

उन्होंने कहा, “आपको केवल चार दिनों के डीजल का खर्च उठाना होगा। भले ही इसमें आपका कुछ ईंधन खर्च होगा, लेकिन यह मराठा समुदाय के बच्चों के लिए एक सुनहरे और सुरक्षित भविष्य की गारंटी तय करेगा।”

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके शनिवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचे थे। बालाघाट में संक्रमण से बच्चों की मौत के बाद अभिजीत दीपके बालाघाट पहुंचे थे। हालांकि उनकी कार को कुछ यूट्यूब पत्रकारों ने घेर लिया और उनसे सवाल किया कि आप लाशों पर राजनीति करने आए हैं। इसके बाद अभिजीत दीपके ने तंज कसते हुए कहा कि मैं मध्य प्रदेश के राजभवन जाऊंगा और मुख्यमंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा सौंपूंगा।अभिजीत दीपके ने तंज करते हुए एक मजाकिया अंदाज में इस्तीफे वाला पत्र साझा किया है। पढ़िए पूरी खबर…