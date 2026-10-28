महाराष्ट्र में इन दिनों मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल के जारी एक ऑडियो क्लिप को लेकर सत्ताधारी महायुति में तनाव बढ़ा हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने ऑडियों के फोरेंसिक जांच के भी आदेश दिए हैं। इसी बीच बुधवार को मनोज जरांगे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नसीहत दी है।

मनोज जरांगे ने कहा, “हमें उम्मीद है कि सच सामने आएगा। हमने साफ कर दिया है कि हमने जो कुछ ही कहा है, वह सच है। अगर इसमें एकनाथ शिंदे का कोई हाथ नहीं है तो उन्हें इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बचाना नहीं चाहिए।”

सत्ता के समीकरण तो आते-जाते रहते हैं- मनोज जरांगे

मनोज जरांगे ने कहा, “राजनीतिक गठबंधन और सत्ता के समीकरण तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता सबसे जरूरी होती है, और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। दूसरी बात अगर इसमें भाजपा का हाथ है तो वे भी जांच से बच नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे शुरुआती समझ यह है कि शायद देवेंद्र फड़नवीस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि किसी संगठन या इकाई ने पर्दे के पीछे से हमें बदनाम करने के लिए यह सब रचा हो। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फड़नवीस को इसकी गहराई से जांच करानी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं और इसे लगातार झूठ बताकर खारिज करते रहते हैं तो लोग यही मानेंगे कि देवेंद्र फड़नवीस ने ही यह सब रचा है।”

‘मेरे बारे में बेतुके दावों’

मनोज जरांगे ने आगे कहा, “रही बात मेरे बारे में किए जा रहे बेतुके दावों की- जैसे कि मुझे अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अमेरिका और चीन के वित्तीय संकट या बंदरगाह विकास जैसे मामलों की कोई तकनीकी जानकारी है, तो यह बिल्कुल हास्यास्पद है। मैं इतनी जटिल भाषा कैसे समझ सकता हूं या इस्तेमाल कर सकता हूं?”

Pune, Maharashtra: On his ₹500-crore audio clip row, activist Manoj Jarange says, "We expect the truth to come out, and we have made it clear that everything we said is the truth. If Eknath Shinde had no hand in this, he should not shield those responsible. While political… pic.twitter.com/SqwKX5YkSZ — ANI (@ANI) October 28, 2026

आगे कहा, “वे मेरे मुंह में ऐसी जटिल राजनीतिक शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैं कभी इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। कल भाजपा का एक प्रवक्ता भी इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आप लोग आपस में जो चाहें चर्चा करें, लेकिन हमें बलि का बकरा बनाकर अपने लोगों को बचाने की कोशिश न करें। मराठा समुदाय ने अपने वोटों से आपको सत्ता दी है। मुझे उम्मीद है कि इसकी पूरी और निष्पक्ष जांच होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो याद रखें कि 29 तारीख को हमारा सीधा टकराव आप लोगों से होगा।”

क्या है मामला?

हाल ही में मनोज जरांगे ने बीजेपी पदाधिकारियों के बीच कथित बातचीत का एक ऑडियो क्लिप चलाया, जो 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले मराठा आरक्षण से जुड़े उनके प्रभाव का मुकाबला करने की कोशिशों को लेकर था। ऑडियो क्लिप में एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे के जरिए उन्हें कथित तौर पर 500 करोड़ रुपये दिए जाने का जिक्र भी था। हालांकि शिवसेना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, जबकि बीजेपी ने क्लिप के असली होने पर शक जताया है।

यह भी पढ़ें: ‘500 करोड़ की ऑडियो क्लिप का संजय राउत से…’, मनोज जरांगे पाटिल बोले- साजिश में शामिल लोगों को बेनकाब करूंगा

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने रविवार को दावा किया कि उनके द्वारा जारी किए गए ‘500 करोड़ रुपये’ के ऑडियो क्लिप को फर्जी साबित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मनोज जरांगे ने यह भी कहा कि शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत का इस ऑडियो क्लिप से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई ने आरोप लगाया है कि इस क्लिप की साजिश में संजय राउत का हाथ है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें