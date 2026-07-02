कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा पंजाब चुनाव के लिए कुछ अहम ऐलान किए जाने के बाद चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने नाराजगी जताई है।

पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले बनाई गई कुछ अहम कमेटियों में मनीष तिवारी को जगह नहीं मिली है। पंजाब में अगले कुछ महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं।

मनीष तिवारी ने गुरुवार को अपने ऑफिशियल X हैंडल पर एक पोस्ट लिखकर कहा है कि काश उनके पास भी लोगों और संस्थाओं की असुरक्षा का कोई इलाज होता। तिवारी ने लिखा- है बड़ा कोई अवगुण उसमे जिसे कोई हुनर आवेI

तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें पिछले 45 सालों में बहुत कुछ दिया है और उन्होंने भी अपना पूरा जीवन कांग्रेस की सेवा में समर्पित किया है।

तिवारी ने मशहूर अंग्रेजी गाने की कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं- Que sera, sera, Whatever will be, will be…। इसका मतलब है कि जो होगा, होगा ही।

है बड़ा कोई अवगुण उसमे जिसे कोई हुनर आवे I



Wish I had an antidote ( ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਙੀ) for the insecurities of individuals and institutions!



Having said that @INCIndia has given me enough over the past 45 years and I have also devoted my entire adult life in the service of the… — Manish Tewari (@ManishTewari) July 2, 2026

चन्नी को बनाया कैंपेन कमेटी का प्रमुख

कांग्रेस ने बुधवार रात को पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए कुछ नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने फैसला लिया है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और प्रताप सिंह बाजवा क्रमशः प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे जबकि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया गया है।

इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला को चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति और सांसद अमर सिंह को घोषणापत्र समिति का अध्यक्ष बनाया है।

कांग्रेस के प्रमुख हिंदू चेहरे हैं तिवारी

मनीष तिवारी पंजाब में कांग्रेस के प्रमुख हिंदू चेहरों में से एक हैं। वह तीन बार लोकसभा सांसद रहने के साथ ही केंद्र की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मनीष तिवारी को लेकर पिछले कई मौकों पर यह खबर उड़ती रही है कि वह कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं लेकिन तिवारी ने हमेशा ही इस तरह की खबरों को गलत बताया है।

यह भी पढ़ें- पंजाब में आम आदमी पार्टी का यू-टर्न

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने केंद्र सरकार के विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] Act, 2025 का कई महीनों तक विरोध किया था। लेकिन अब मान सरकार ने यू-टर्न ले लिया है और पंजाब में इस योजना को लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।