Manish Sisodia Resigns: मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल ने किया मंजूर

Manish Sisodia और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को भी अपना इस्तीफा तैयार रखना चाहिए।

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी साथी सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है (PTI)

Manish Sisodia Resigns: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों ने अपने इस्तीफे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजे, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने मंजूर कर लिए हैं। दोनों नेताओं के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अपने इस्तीफे के लिए तैयार रहना चाहिए। दोनों नेता जेल में बंद आम आदमी पार्टी के ये दोनों ही नेता सलाखों के पीछे हैं। केजरीवाल के बेहद खास लोगों में गिने जाने वाले सत्येंद्र जैन लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं। पिछले दिनों उनकी सेल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह रेप के एक आरोपी से मालिश करवाते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दो दिन पहले ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। मनीष सिसोदिया नई शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं। मंगलवार को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट का रुख करने के निर्देश दिए हैं। मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक कोर्ट ने पांच दिनों के लिए सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। मनीष सिसोदिया के पास थे 18 विभाग मनीष सिसोदिया के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 33 विभागों में से 18 विभाग सौंपे हुए थे। इन विभागों में शिक्षा के अलावा वित्त और गृह मंत्रालय भी शामिल है। पिछले साल दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल पहुंचने के बाद उनके विभाग भी मनीष सिसोदिया को ही सौंप दिए गए थे।

