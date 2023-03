Manish Sisodia ने दूसरे लोगों के नाम पर खरीदे थे SIM और मोबाइल फोन? ED ने मांगी 10 दिनों की रिमांड

Manish Sisodia News: ED ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने उनकी 10 दिनों की रिमांड मांगी है।

कथित शराब घोटाला मामले में Manish Sisodia की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं ( PTI Image)

Manish Sisodia News: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। CBI के बाद अब ED ने कोर्ट से उनकी 10 दिनों की रिमांड मांगी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि नई शराब नीति के जरिए बड़े-बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया गया। इस नीति के जरिए दक्षिण भारत की कंपनियों को भी फायदा पहुंचाया गया। सुनवाई के दौरान ED ने कोर्ट को बताया कि नई शराब नीति बनाने के पीछे साजिश थी। जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बताया कि साजिश का समन्वय विजय नायर ने अन्य लोगों के साथ किया था। नई शराब नीति थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण लाभ मार्जिन के लिए लाई गई थी। इस दौरान ED ने कोर्ट को विजय नायर और के कविता (BRS MLC) के बीच हुई मीटिंग के बारे में भी बताया। ED ने कहा कि आरोपी बुचिबाबू गोरंटला ने खुलासा किया है कि तब के डिप्टी मनीष सिसोदिया और के कविता के बीच राजनीतिक समझ थी, जो विजय नायर से भी मिले थे। बुच्चीबाबू के कविता के पूर्व ऑडिटर हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। Also Read ‘अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का’ सुनवाई के बाद मीडिया से बोला सुकेश चंद्रशेखर ED ने कोर्ट को यह भी बताया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने वाले 12% थोक लाभ मार्जिन पर कभी चर्चा नहीं की गई। ED ने कहा कि मनीष सिसोदिया के कहने पर ही 12% मुनाफा बढ़ाया गया।

