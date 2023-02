Manish Sisodia Arrested: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार, शराब घोटाला मामले में 8 घंटे की पूछताछ के बाद CBI का एक्शन, कोर्ट में कल होगी पेशी

Manish Sisodia Arrested, Manish Sisodia,Delhi Deputy CM Arrested: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

Manish Sisodia Arrested By CBI: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। (फोटो सोर्स: ANI)

Manish Sisodia Arrested by CBI: सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में रविवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से दूसरे दौर की पूछताछ के बाद शाम को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मनीष सिसोदिया को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले राज घाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद सिसोदिया भारी-भरकम बैरिकेड्स वाले सीबीआई कार्यालय पहुंचे थे। सीबीआई की प्राथमिकी में आरोपी नंबर एक सिसोदिया से पहले 17 अक्टूबर को पूछताछ की गई थी। मोदी जी आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा: संजय सिंह मनीष सिसोदिया कि गिरफ्तारी के बाद आप के राज्यसभा सांसद ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने तानाशाही की हद कर दी। अडानी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी को डर लगता है। उसके मॉडल से डर लगता है। मोदी जी आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा। ‘मैं भगत सिंह का अनुयायी हूं’ पीटीआई ने बताया था कि सीबीआई ने डिप्टी सीएम के लिए सवालों का एक विस्तृत सेट तैयार किया था। सीबीआई मुख्यलाय जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने कहा था, ‘आज फिर सीबीआई जा रहा हूं। पूरी जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अगर मुझे कुछ महीने जेल में रहना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भगत सिंह का अनुयायी हूं। इस तरह के झूठे आरोपों के कारण जेल जाना छोटी बात है।’ मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। मैं बच्चों को कहना चाहता हूं अगर आपके मनीष चाचा जी चले गए तो अभी छुट्टी होने वाली नहीं है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं उतनी मेहनत करना जितनी मैं अपेक्षा रखता हूं। खूब मन लगाकर पढ़ना लाखों बच्चों के ऊपर देश का भविष्य है। Also Read प्यारे मनीष अंकल को बीजेपी गिरफ़्तार करवा रही है- राघव चड्ढा ने किया ट्वीट तो लोगों ने ऐसे लिए मजे इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई थी कि मनीष सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि मनीष सिसोदिया की तरफ से जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इस कारण उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। शनिवार को आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय जाएंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आज तक एक रुपये का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके माता-पिता को कहना चाहता हूं कि मनीष के जेल जाने पर अफसोस मत करना बल्कि गर्व करना। जब भारत को आजाद कराने की बात हुई, तब भी कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी गिरफ़्तारी दी और क़ुर्बानी दी। आज इन काले अंग्रेजों के जुल्म पर भी कई लोगों को गिरफ़्तारी देनी पड़ रही है, क़ुर्बानी देनी पड़ रही है। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना साधते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया किसी भी गांधी के पास क्यों न चले जाएं, उनका जेल जाना तय है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई पर ऐसे कसा शिकंजा- 17 अगस्त, 2022 – CBI FIR में सिसोदिया आरोपी नंबर 1 19 अगस्त, 2022 – मनीष सिसोदिया के घर CBI छापा 30 अगस्त, 2022 – मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर खंगाले 17 अक्टूबर, 2022 – मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक CBI पूछताछ 25 नवंबर, 2022 – CBI चार्जशीट दाख़िल, सिसोदिया का नाम नहीं 15 जनवरी, 2023- मनीष सिसोदिया के दफ़्तर से CBI ने कंप्यूटर ज़ब्त किया 18 फ़रवरी, 2023- मनीष सिसोदिया को CBI का समन 19 फ़रवरी, 2023- सिसोदिया की मांग पर CBI ने दिया वक़्त 26 फरवरी 2023 – मनीष सिसोदिया को CBI ने किया गिरफ्तार 27 फरवरी, 2023- को मनीष सिसोदिया की कोर्ट में होगी पेशी

