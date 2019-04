मणिपुर के ककचिंग में एक छात्र संगठन की तरफ से ईसाई मिशनरी स्कूल को जला देने का मामला सामने आया है। जलाए गए 10 कमरों में से दो में कई जरूरी दस्तावेज रखे थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सभी दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। घटना गुरुवार (25 अप्रैल) की रात की है। इस मामले में राज्य सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई करने और स्कूल का जल्द ही पुनर्निर्माण कराने की बात कही है।

क्यों जलाया स्कूलः घटना सुगनु के सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल की है। कथित तौर पर स्कूल की तरफ से छह छात्रों को हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई से नाराज छात्रों के एक संगठन ने इस आगजनी को अंजाम दिया। मामले में स्कूल के प्रिंसिपल रे फ्रा डोमिनिक ने कहा, ‘हमें संदेह है कि यह स्थानीय छात्र द्वारा किया जा सकता है। वे छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई को पसंद नहीं करते थे।’

बता दें कि सेंट जोसेफ स्कूल मणिपुर का दूसरा सबसे पुराना कैथोलिक स्कूल है। प्रिंसिपल के अनुसार स्कूल ने छह छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें एक हफ्ते के लिए निलंबित किया था। प्रिंसिपल ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि आग में स्कूल के 10 कमरे जल चुके हैं जिसके दो कमरों में स्कूल के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे।

Manipur: St. Joseph’s Higher Secondary School, in Kakching's Sugnu was burnt down on 25 Apr after the school admn had taken disciplinary action against some students. Principal says, "We suspect it could be by local student orgs.They didn't like the action against students"(26.4) pic.twitter.com/xUqDKlohO8

— ANI (@ANI) April 27, 2019