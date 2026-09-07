दक्षिणी दिल्ली के महारानी बाग इलाके में शोर-शराबे का विरोध करने पर मणिपुर के रिटायर्ड म्यूजिशियन चोंगथम विक्रम की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। यह घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें कि नाबालिग भी बताए जा रहे हैं।

यह घटना महारानी बाग के किलोकरी गांव की है, जहां 7 सितंबर 2026 (रविवार) की रात करीब 11:30 बजे कथित तौर पर 54 साल के विक्रम को कुछ स्थानीय लोगों ने मिलकर बुरी तरह से पीटा। गंभीर हालत में उन्हें होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई।

मारपीट की क्या रही वजह?

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, चोंगथम विक्रम के साथ कथित तौर पर मारपीट तब हुई जब वह अपने घर के नीचे शोर-शराबे का विरोध करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि मारपीट की इस घटना में डिलीवरी बॉय और पास ही के ढाबा स्टाफ के कुछ लोग शामिल थे। विक्रम ने घर के नीचे हो रहे शोर-शराबे का विरोध किया था जिसके बाद कथित तौर पर उन पर लात-घूंसों से हमला कर दिया गया।

मारपीट के दौरान विक्रम को आईं गंभीर चोटें

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, विक्रम के घर के नीचे छह लोग कथित तौर पर शराब पी रहे थे और शोर-शराबा कर रहे थे। विक्रम उन्हें रोकने के लिए नीचे गए तो शोर मचा रहे लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना के दौरान विक्रम को गंभीर चोटें आई जिस वजह से उनकी मौत हो गई। इस हमले के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए।

सभी आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने 10-12 घंटे के अंदर ही नाबालिगों समेत सभी आरोपियों को पकड़ लिया और सभी के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में रहने वाली नॉर्थ ईस्ट आबादी के अंदर जबरदस्त गुस्सा है।

कौन हैं चोंगथम विक्रम?

चोंगथम विक्रम मणिपुर से जुड़े एक गिटारिस्ट और संगीतकार हैं। वे दिल्ली स्थित जैज-रॉक बैंड Fubar Ghetto के गिटारिस्ट रहे हैं। विक्रम मणिपुर के वेस्टर्न म्यूजिक सीन में एक पायनियरिंग सेलिब्रिटी थे और उन्होंने अल्ट्रा वायर्स, फीनिक्स और ईस्टर्न डार्क जैसे बैंड के साथ गिटार बजाया था। वह मशहूर मणिपुरी सिंगर चोंगथम कमला के सबसे बड़े बेटे थे।

घटना के बाद नॉर्थ ईस्ट समुदाय में गुस्सा

इस घटना के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स सोसाइटी (NESSDU) ने एक बयान में कहा है, “हम हिंसा की इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और पुलिस से यह मांग करते हैं दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।”