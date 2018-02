कांग्रेस के निलंबित वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान पर दिए विवादित बयान पर कांग्रेसी नेता वी हनुमंत राव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। निलंबित नेता के बयान पर राव ने एएनआई से कहा, “मणिशंकर अय्यर को ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी करना बंद कर देना चाहिए। वह पहले ही निलंबित हो चुके हैं। उन्हें चुप रहना चाहिए। कांग्रेस इसका लाभ उठा सकती है। मैं अय्यर को पार्टी से निकालने के लिए राहुल गांधी जी को पत्र लिख रहा हूं।” दरअसल, वी हनुमंत राव ने ये बयान ऐसे समय में दिया है, जब पूर्व में मणिशंकर अय्यर ने कराची में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की नीतियों पर खुशी जाहिर की थी, जबकि भारतीय नीति को लेकर दुख जताया था।

तब मणिशंकर अय्यर ने कहा था, “भारत और पाकिस्‍तान के बीच के मुद्दों को सुलझाने के लिए सिर्फ एक ही रास्‍ता है- निरंतर और निर्बाध बातचीत। मुझे बहुत गर्व है कि पाकिस्‍तान ने इस नीति को स्‍वीकार कर लिया है, लेकिन दुखी भी हूं कि इसे (वार्ता) भारतीय नीति के तौर पर नहीं अपनाया गया है। बातचीत को भारतीय नीति के तौर पर अपनाने की जरूरत है।”

पाकिस्‍तानी मीडिया में मणिशंकर अय्यर का एक और बयान छाया हुआ है। पाकिस्‍तानी अखबार के अनुसार, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मैं पाकिस्‍तान से प्‍यार करता हूं, क्‍योंकि मैं भारत से प्‍यार करता हूं।” उनके बयान का कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर स्‍वागत किया।

बता दें कि मणिशंकर अपने बयान को लेकर अक्‍सर विवादों में रहते हैं। गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘नीच’ कहा था, जिसके बाद उन्‍हें कांग्रेस की प्राथमिक सदस्‍यता से निलंबित कर दिया गया था। मणिशंकर अय्यर कराची में भारत के महावाणिज्‍य दूत के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

Mani Shankar Aiyar should stop giving such remarks, he has already been suspended. He should stay quiet. BJP can take advantage of this. I am writing to Rahul Gandhi ji asking him to expel Aiyar from the party: V. Hanumantha Rao, Congress on Aiyar’s remarks on Pakistan pic.twitter.com/4QN4bbHvSO

