कर्नाटक के मंगलुरु शहर में कथित रूप से नाबालिग लड़कों का यौन शोषण करने के आरोप में पुलिस ने एक चर्च के पादरी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि यह गिरफ्तारी एक NGO के दखल देने के बाद हुई है।

रविवार को पुलिस ने मंगलुरु के वेलेंसिया में सेंट विंसेंट फेरर चर्च से जुड़े फादर साइप्रियन पिंटो को उनके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया।

जल्द मजिस्ट्रेट के सामने होगी पेशी

मैसूर के NGO ओडानाडी ने मंगलुरु पुलिस कमिश्नर का ध्यान इस केस की तरफ खींचा तब जाकर पुलिस ने फादर पिंटो को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने कथित पीड़ितों से मुलाकात भी की। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और जल्द ही आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

5 लड़कों का यौन शोषण करने का आरोप

पुलिस कमीश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि जिस पादरी फादर पिंटो को गिरफ्तार किया गया है वह 1998 से चर्चा की सेवा में था। उस पर आरोप है कि उसने पहले भी कई बच्चों का यौन शोषण किया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमें पता चला है कि पांच पीड़ितों के साथ कथित तौर पर यौन शोषण किया गया था। हम मामले में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं।”

चॉकलेट का लालच देकर बनाया शिकार

पुलिस को दी गई शिकायत में पादरी पर आरोप है कि वह बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर अपना शिकार बनाता था। वह बच्चों को इस बहाने से चर्च के पवित्र स्थान के पास एक कमरे में ले जाने से पहले गलत बातें करता था और फिर उनका शोषण करना ता था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पादरी ने चर्च में आने-जाने के दौरान बार-बार लड़के के प्राइवेट पार्ट्स को छुआ।

शिकायत में एक घटना का जिक्र

शिकायत में 14 अगस्त की घटना का जिक्र करते हुए कहा गया है किशाम करीब 6.30 बजे एक नाबालिग जो प्रार्थना से जुड़ी बातचीत के लिए चर्च गया था उसे रिसेप्शनिस्ट के कमरे में ले जाया गया। वहां पादरी ने कथित तौर पर बच्चे को कसकर गले लगाया और उसे गलत तरीके से छुआ।

ऐसे खुली पादरी की काली करतूतें

जब शिकायत करने वाले ने अपने दोस्तों से कथित गलत व्यवहार के बारे में बात की तो कुछ ने कथित तौर पर कहा कि पादरी ने उनके साथ भी ऐसा ही गलत व्यवहार किया था। कथित तौर पर बार-बार होने वाले गलत व्यवहार से डरे हुए लड़के ने बाद में अपने माता-पिता को बताया।

ओडानाडी NGO ने मामले को उठाया

इसके बाद परिवार ने मंगलुरु डायोसीज के हेड से संपर्क किया, तो उन्होंने कथित तौर पर मामले को गोपनीय रखने की सलाह दी। इसके बाद ओडानाडी के को-फाउंडर के वी स्टेनली ने इस मामले को पुलिस कमिश्नर के सामने उठाया। वी स्टेनली के मुताबिक, “कंपनी को बताने के बजाय, उन्होंने एक कमेटी बनाकर इंटरनल जांच की। पिंटो को एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेज दिया गया।”

वी स्टेनली ने आगे कहा कि पेरेंट्स ने बेंगलुरु के डायरेक्टरेट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन को एक लेटर भेजा और फिर उन्होंने इसे मंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दिया। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। पेरेंट्स ने हमसे संपर्क किया और फिर मैंने मंगलुरु पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी को एक लेटर भेजा और उनसे बात की। आखिरकार, एक FIR दर्ज की गई।”

शिकायत के आधार पर पुलिस ने पादरी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 और 10, तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 (2) के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।

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