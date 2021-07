हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक स्थानीय व्यक्ति पर तलवारों से हमला करने के आरोप में पंजाब के चार लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई, जिसमें पर्यटकों को स्थानीय लोगों के साथ हाथापाई के बाद तलवारें निकालते देखा जा सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि यह घटना मनाली पुलिस स्टेशन से केवल 100 मीटर की दूरी पर हुई थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक कार के दूसरे को ओवरटेक करने के बाद हाथापाई हो गई। इसके बाद, पर्यटकों ने तलवारें निकाल लीं और स्थानीय लोगों के साथ मारपीट करने लगे। कुल्लू के एसपी गुरदेव शर्मा ने कहा, ‘पंजाब के चार पर्यटकों को मनाली में जनता पर तलवारों से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को स्थानीय लोगों ने अपनी कार को पीछे लेने के लिए कहा था। ” पुलिस ने आगे कहा कि आरोपियों की कार ट्रैफिक जाम का कारण बन रही थी। उन्होंने कहा कि घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। पर्यटकों के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्टों से यह भी पता चला है कि स्थानीय लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं।

Four men from Punjab’s Sangrur district arrested in Manali by police for attacking a local and causing traffic jam. Police said that the youths stopped the car in the middle of the road, and when asked to move, they came out with swords and started fighting with people. @ndtv pic.twitter.com/lFkFJNV7oF

