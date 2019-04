न्यूज एजेंसी ANI ने एक ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स बाइक से घसीटता नजर आ रहा है। 10 सेकेंड के वीडियो में तेजी से एक बाइक गुजरती नजर आ रही है। जिसमें दो लोग हेलमेट पहने हैं और पीछे बाइक पर एक शख्स घसीटता जा रहा है।

कहां का है वीडियो: बताया जा रहा है कि वीडियो बिहार के हाजीपुर का है। जहां बाइक सवार दो आरोपियों ने शख्स से 2.5 लाख रुपए छीन लिए। लेकिन शख्स ने अपना बैग नहीं छोड़ा और बाइक के साथ ही घसीटता हुआ चला गया।

#WATCH Bihar: A man was dragged behind bike after two unidentified bike-borne miscreants snatched Rs. 2.5 lakh from him in Hajipur, earlier today. pic.twitter.com/Gnwkxe1de6

— ANI (@ANI) April 23, 2019