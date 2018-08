दिल्ली स्थित केरल हाउस में शनिवार यानी 4 अगस्त को एक व्यक्ति ने जबरन घुसने की कोशिश की। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जिस वक्त शख्स केरल हाउस के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त हाउस के अंदर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शख्स सीएम से ही मिलना चाहता था। शख्स के हाथ में कुछ दस्तावेज थे और चाकू भी था, खैर वह अंदर घुस पाता उससे पहले ही केरल हाउस के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक लिया।

पुलिस डिप्टी कमिश्नर मधुर वर्मा ने जानकारी दी कि केरल हाउस के अंदर चाकू लेकर घुसने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की पहचान 46 वर्षीय विमल राज के तौर पर हुई है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि विमल दिमागी तौर पर बीमार है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विमल राज सुरक्षाकर्मी से अंदर जाने देने की बात कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि विमल राज के हाथ में कुछ कागजात हैं और साथ ही एक चाकू भी है। वह बार-बार सुरक्षाकर्मी को वह कागजात दिखाते हुए अंदर जाने की बात कर रहा है।

#WATCH: Man tries to barge inside Kerala House in Delhi with a knife. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan was present inside. Police says, 'the man is 80% mentally unstable & has been sent to Institute of Human Behaviour and Allied Sciences'. pic.twitter.com/j2frHaYBUY

— ANI (@ANI) August 4, 2018