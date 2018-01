बिना टिकट ट्रेन से ले जा रहा था कुत्ता, TC ने लगा दिया जुर्माना

बिना टिकट ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की संख्या तो बहुत है। आए दिन रेलवे ऐसे कई लोगों को पकड़कर जुर्माना भी लगाता है, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जहां कुत्ते पर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, एक व्यक्ति अपने कुत्ते को लेकर ट्रेन से दिल्ली से हैदराबाद जा रहा था, आगरा में टिकट चेकर (टीसी) ने कुत्ते के मालिक को पकड़ लिया। मालिक ने अपने कुत्ते के लिए टिकट नहीं ली थी, जिसकी वजह से मालिक पर जुर्माना लगाया गया। हालांकि बाद में कुत्ते को पार्सल में बुक करके हैदराबाद भेज दिया गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली से हैदराबाद जा रही एक ट्रेन में आगरा छावनी में टीसी ने चैकिंग की। चैकिंग के दौरान टीसी को जनरल बोगी में एक कुत्ता भी मिला। कुत्ते का मालिक उसका टिकट लिए बिना उसे हैदराबाद लेकर जा रहा था। टीसी ने इस मामले में जब कुत्ते के मालिक से पूछताछ की तब पता चला कि उसने केवल अपने लिए टिकट ली थी, जिसके बाद टीसी ने युवक और उसके कुत्ते को ट्रेन से उतार दिया और जीआरपी को सौंप दिया। इस मामले पर सीनियर टीसी शिवकुमार ने बताया कि कानून के मुताबिक ही कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाया गया।

Man travelling with his dog, without a ticket booked for it, caught at Agra Cantonment railway station, let off after being fined. Senior TC Shiv Kumar says, 'we have fined him according to the rules'. Man was travelling from Delhi to Hyderabad. pic.twitter.com/QAQ6QPcy1c

— ANI UP (@ANINewsUP) January 14, 2018