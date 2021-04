जाति के आधार पर आरक्षण के विरोध में एक शख्स ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की तस्वीर फाड़कर जला दी। उसने इसके वीडियो भी बनाया और यह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इसके बाद से लोग प्रकाश मिश्रा नाम के इस शख्स की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग उसे देशद्रोही भी बता रहे हैं।

शख्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, ‘जाति आधारित आरक्षण के चलते हमारे जिन बच्चों ने आत्मदाह किया है, उसका बदला लेने के लिए और प्रतीकात्मक रूप से विरोध करने के लिए आंबेडकर के इस चित्र को फाड़ता हूं।’ इतना कहकर उसने आंबेडकर की तस्वीर को फाड़कर आग लगा दी।

Prakash Mishra should be arrested as soon as possible because of his abusive mentality against Baba Saheb #Arrest_प्रकाश_मिश्रा pic.twitter.com/SAKYMMhC37

