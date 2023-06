दिल्ली के बृजपुरी में खुलेआम चाकूबाजी, छोटी सी बात पर युवक पर कर दिया हमला, पैरामिलिट्री तैनात

मोहम्मद जैद और राहुल के बीच छोटी से बात पर झगड़ा हो गया और उसके बाद जैद ने चाकू राहुल के पेट में घोंप दिया।

दिल्ली में झगड़े में युवक के पेट में घोंप दिया चाकू (प्रतीकात्मक फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

दिल्ली में एकबार फिर खुलेआम चाकूबाजी का मामला सामने आया है। यहां बृजपुरी इलाके में दो युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और एक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर उसको घायल कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। हमला करने के बाद आरोपी फरार यह घटना शुक्रवार (23 जून, 2023) शाम की है। आरोपी का नाम मोहम्मद जैद और पीड़ित का नाम राहुल है। ये दोनों एक ही इलाके में रहते हैं। रात को 10 बजे राहुल अपने चचेरे भाई सोनू के साथ आइसक्रीम लेकर बाहर निकला था। शिब्बन स्कूल के पास जैद ने पहले राहुल के साथ छोटी से बात पर झगड़ा कर लिया और उसके बाद चाकू राहुल के पेट में घोंप दिया। हमले में सोनू के हाथ पर भी चोटें आई हैं। इसके बाद जैद वहां से भाग गया और वह अभी भी फरार है। इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात घटना के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया, इसके चलते वहां पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307/324 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए तलाश कर रही है। Also Read ISKP Module Case: गुजरात कोर्ट ने एक जुलाई तक बढ़ाई तीनों आरोपियों की हिरासत, क्या है पूरा मामला दो दिन पहले भी हुई थी ऐसी ही घटना इससे पहले, 22 जून को उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में नशीला पदार्थ खरीदने के लिए 500 रुपये देने से मना करने पर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। युवक के दोस्त ने ही उसको चाकू मारा था। बाद में पुलिस ने आरोपी अब्दुल मशाद को युवकों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इन युवकों ने आरोपी की भागने में मदद की थी। इस घटना में घायल मोहम्मद फैजान को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इससे पहले 22 जून को उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में नशीला पदार्थ खरीदने के लिए 500 रुपये देने से मना करने पर युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। युवक के दोस्त ने ही उसको चाकू मारा था। बाद में पुलिस ने आरोपी अब्दुल मशाद और युवकों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इन युवकों ने आरोपी की भागने में मदद की थी। इस घटना में घायल मोहम्मद फैजान को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, पीड़ित को चाकू मारने के बाद आरोपी पास में इंतजार कर रहे अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से फरार हो गया। कलसी ने कहा कि पूछताछ से पता चला कि पीड़ित फैजान और आरोपी मशाद एक-दूसरे को एक साल से अधिक समय से जानते थे। अधिकारी ने बताया कि मशाद फैजान के घर गया और उससे नशीला पदार्थ खरीदने के लिए 500 रुपये मांगे, लेकिन फैजान ने इनकार कर दिया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इसी दौरान मशाद ने फैजान को चाकू मार दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित के भाई मोहम्मद फाजिल की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

