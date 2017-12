राजस्थान: 22 लाख रुपए की सुपरबाइक से हुआ ऐक्सीडेंट, 50 हजार के हेलमेट की वजह से चली गई जान!

राजस्थान में एक शख्स का 22 लाख रुपए की सुपरबाइक से ऐक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना में उसकी ब्रेन हैमरेज होने से जान चली गई। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि उसने बाइक चलाने के दौरान खास हेलमेट पहना था, जो 50 हजार रुपए का बताया जा रहा है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उसकी मदद की कोशिश की। लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद भी हेलमेट नहीं निकाला जा सका। आखिर में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हेलमेट का पट्टा काट कर उसे हटाया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) की खबर के मुताबिक, यह घटना बुधवार की है। यहां जयपुर में रोहित शेखावत (30) सपरिवार रहते थे। वह एक ऑटोमोटिव कंपनी में सेल्स मैनेजर थे। रात में वह अपनी कावासाकी निंजा जेडएक्स10आर सुपरबाइक से घर लौट रहा था, जिसकी कीमत तकरीबन 22 लाख रुपए बताई जा रही है। यह सुपरबाइक 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो दुर्घटना के दौरान चालक की सुपरबाइक तेज रफ्तार में थी। जेएलएन मार्ग से गुजरने के दौरान उसके सामने अचानक दो लोग आ गए। वे तब सड़क पार कर रहे थे। उन्हें बचाने के चक्कर में बाइक का संतुलन बिगड़ा और वह उनसे जा भिड़ा। दुर्घटना के बाद बाइक के साथ चालक तकरीबन 50 फीट दूर तक रगड़ता हुए चला गया।

Rajasthan: Biker dies of brain hemorrhage as he couldn’t remove his helmet following a high-speed crash in Jaipur, one injured person admitted to hospital in critical condition. FIR registered pic.twitter.com/tRxuxYzySU

— ANI (@ANI) December 15, 2017