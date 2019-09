उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रामलीला के मंचन के दौरान खतरनाक हादसा हो गया। यहां रामलीला में ‘ताड़का’ का किरदार निभा रहे एक युवक के हाथ में जलती मशाल से उसके ही कपड़े जल गए। मंच पर भड़की आग से हड़कंप मच गया। आनन-फानन में लोगों ने आग बुझाई। युवक की पहचान अंकित कुमार के रूप में हुई है।

60 फीसदी झुलसा शरीरः प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अंकित 60 फीसदी से ज्यादा झुलस गया है। दुर्घटना के दौरान मंच पर कई लोग मौजूद थे। लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत अपने स्तर पर आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन काफी देर तक वह जलता रहा। गंभीर हालत में उसे मेरठ ले जाया गया, जहां इलाज जारी है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।

Ankit Kumar, a youth who was playing role of “Taadka” (a mythical demoness in epic Ramayana) & performing fire show at a Ramlila in Muzaffarnagar accidentally set his costume on fire. He is currently under observation in Meerut with severe burn injuries.

