देश की राजधानी दिल्ली में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां डीटीसी की बस में एक शख्स लड़की के बराबर मैं बैठकर हस्तमैथुन करने लगा। पीड़ित युवती का कहना है कि आरोपी उसके शरीर को भी छू रहा था। इस घटना के बाद युवती ने वसंत विहार पुलिस स्टेशन में बस में हुई छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता ने चलती बस में दिन-दहाड़े हस्तमैथुन करते उस शख्स का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी उसके बगल की सीट पर बैठा हस्तमैथुन कर रहा है। पीड़िता का कहना है कि जब वह भरी हुई बस में सफर कर रही थी तो उसकी बगल वाली सीट पर बैठा शख्स हस्तमैथुन कर रहा था। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने कहा, ‘मैं हैरान रह गई लेकिन बाद में मैंने एक विडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया ताकि लोगों को इस घटना के बारे में पता चल सके।’ पीड़िता ने आगे कहा, ‘लोग इस तरह की हरकतों को यौन शोषण नहीं मानते।’

I was travelling in crowded bus when a man sitting next to me masturbated. I was left stunned but then I made a video of the incident & posted it on social media to make people aware of the incident.People don't even consider something like this a form of sexual harassment:Victim pic.twitter.com/9rKw1lpbZK

— ANI (@ANI) February 12, 2018