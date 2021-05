एक न्यूज रिपोर्टर द्वारा चक्रवात यास और ओडिशा में इसके असर पर रिपोर्ट करने की कोशिश जल्द ही एक कॉमेडी सीन में बदल गई। दरअसल, जब रिपोर्टर ने इंटरव्यू के लिए व्यक्ति को रोका तो व्यक्ति ने सवाल का जवाब बहुत ईमानदारी से दे दिया। मालूम हो कि ओडिशा के कुछ हिस्सों में “बहुत भीषण चक्रवाती तूफान” यास के कारण तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश हो रही है। ऐसे खराब मौसम में, नक्षत्र न्यूज़ के रिपोर्टर लोगों को इधर-उधर देखकर हैरान रह गए और उन्होंने एक व्यक्ति से सवाल किया कि वह चक्रवात के बीच बाहर क्यों निकला? इसके बाद व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो अब वायरल हो रहा है।

रिपोर्टर ने पूछा,”तेज़ हवा चल रही है, तूफ़ान आने वाला है .. तो आप घर से क्यों निकले हैं?” उस आदमी ने जवाब दिया: मैं बाहर निकला हूं क्योंकि आप भी बाहर आए हो। रिपोर्टर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वह केवल न्यूज कवर करने के लिए बाहर निकला है। जवाब में व्यक्ति ने कहा, “हम नहीं निकले तो आप किसको दिखाएंगे? ” इस बातचीत की एक क्लिप न्यूज चैनल ने कल फेसबुक पर साझा की थी और तब से यह ऑनलाइन वायरल हो गई है। इसने ट्विटर पर भी अपनी जगह बनाई, जहां इसे आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा ने साझा किया।

