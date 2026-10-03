दिल्ली से सटे नोएडा से चौंकाने वाली वाली घटना सामने आई है। दरअसल, यहां सेक्टर 94 में स्थित सुपरनोवा बिल्डिंग की 43वीं मंजिल से एक व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या कर ली। मरने वाला व्यक्ति गुरुग्राम का बताया जा रहा है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

घटना के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस वक्त व्यक्ति ने 43वीं मंजिल से छलांग लगाई उसे बचाने के लिए बालकनी में कई लोग मौजूद थे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वह कूद गया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद व्यक्ति का शव क्षत-विक्षत हो गया।

मानेसर का रहने वाला था युवक

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मरने वाले शख्स की पहचान हरियाणा के मानेसर के रहने वाले संभव जैन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, उसने शुक्रवार को यहां Airbnb बुक किया था और शनिवार को दोपहर के आसपास उसे चेक आउट करना था, तभी उसने बालकनी से छलांग लगा दी।

आत्महत्या की वजह कर्ज बताई जा रही

पुलिस ने बताया कि संभव जैन ने इस कदम को उठाने से पहले अपने पिता को कई बार फोन किया था। पुलिस ने जैन के परिवार को इन्फॉर्म कर दिया है और पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों और FSL टीम ने मौके का इंस्पेक्शन किया है और जरूरी सबूत इकट्ठा किए हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक, आत्महत्या की वजह कर्ज से परेशान होना बताया जा रहा है।

NCR की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक सुपरनोवा

नोएडा की सुपरनोवा बिल्डिंग सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि NCR इलाके की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें 68 मंजिल है। इस बिल्डिंग के 43वें फ्लोर से कूदने के बाद व्यक्ति का जिंदा बच पाना नामुममिन है। इस घटना का जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल है उसमें देखा जा सकता है कि युवक को कूदने से रोकने के लिए कुछ युवक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं मानता और छलांग लगा देता है।

पुलिस ने बताया है कि घटना के समय पास में मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि पीड़ित बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी से जूझ रहा था।

पहली भी यहां से कूदकर जान दे चुके हैं लोग

यह पहली बार नहीं है जब किसी ने सुपरनोवा टावर से कूदकर जान दी हो। पिछले साल अगस्त में, दिल्ली के एक 23 साल के लॉ स्टूडेंट की बिल्डिंग के 32वें फ्लोर से गिरने से मौत हो गई थी, जब वह एक फ्लैट में रह रहा था।

इससे पहले, जनवरी 2023 में, दिल्ली के एक 43 साल के प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की साइट विजिट के दौरान सुपरनोवा स्पाइरा टावर के अंडर-कंस्ट्रक्शन ऊपरी हिस्से की 43वें फ्लोर से गिरकर मौत हो गई थी।

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दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज कर ली है। दो एफआईआर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने और एक कनॉट प्लेस पुलिस थाने में दर्ज की गई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…