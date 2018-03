VIDEO: इंडियन आइडल से पुलिस के शिकंजे तक? हिरासत में गुनगुनाया-तेरा इश्क सूफियाना

मशहूर सिंगिंग शो इंडियन आइडल में कथित तौर पर भाग ले चुके एक युवक को उसके दोस्त के साथ लूट और गाड़ियों की चोरी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने जब उसे मीडिया के सामने पेश किया तो उसने कुछ सवालों के जवाब देने के बाद ‘तेरा इश्क सूफियाना’ गाना भी सुनाया। एक खुफिया जानकारी पर पुलिस ने दिल्ली के रनहौला निवासी सूरज उर्फ फाइटर को गिरफ्तार किया था। वह पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। उसने इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप पुलिस के सामने कबूल कर लिया। इंडियन आइडल में भाग लेने के अलावा वह ताइकवांडों में नेशनल लेवल पर दो गोल्ड मेडल भी जीत चुका है।

पुलिस उपायुक्त एमएन तिवारी के मुताबिक 21 अक्टूबर को दीपक अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ रणहौला इलाके से जा रहा था। रास्ते में बदमाशों ने उस पर मिर्ची स्प्रे कर दिया। इसके बाद उनका पर्स, गोल्ड चेन, मोबाइल और एटीएम कार्ड लूट लिए। सूरज पर पहले से 24 मामले दर्ज हैं। उसका पड़ोसी अनिल भी इस मामले में शामिल था। पुलिस ने चोरी किया हुआ सारा माल भी जब्त कर लिया है।

देखें वीडियो ः

Man arrested for #robbery sings song ‘mera Isha sufiana’ in @DelhiPolice custody. Had once participated in @indianidoli. @IndianExpress pic.twitter.com/uOYxR9y0CA

— alok singh (@AlokReporter) October 28, 2017