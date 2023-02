नंबर आने पर कोर्ट में गया शख्स, रीडर को थमाया सुसाइड नोट, फिर पी लिया जहर, बहुत छोटा सा था मामला

एक अन्य अधिकारी ने जानकारी दी कि सुसाइड नोट में सैनी ने कहा कि उसने दूसरे पक्ष की मदद से एक फ्लैट बुक किया था और कुछ लेनदेन था जो एक चेक के साथ किया गया था लेकिन वह बाउंस हो गया।

HC Recruitment last 5 Year: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए (Photo- File)

Haryana Suicide Case: हरियाणा के गुरुग्राम (Gurugram) में सुसाइड (Suicide Case) करने का एक हैरत कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल चेक बाउंस (Cheque Bounce Case) के एक मामले में आरोपी एक शख्स ने बुधवार (1 फरवरी 2023) को अदालत में सुनवाई के दौरान कथित तौर पर जहर खा लिया। बता दें मामले की सुनवाई गुड़गांव के एक स्थानीय अदालत में हो रही थी। बयान दर्ज कराने पहुंचा था शख्स: जहर पीने वाले शख्स की पहचान सुनार विजेंद्र सैनी (Haryana Vijendra Saini Suicide case) के रूप में हुई है। जिसे जहर पीने के बाद एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी दी कि यह घटना दोपहर करीब 3.30 बजे की है। जब गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में बुलाया जा रहा था। सुसाइड नोट थमाया और फिर जहरीला पदार्थ खा लिया: वहीं इस दौरान जब सैनी को कथित रूप से बैंक चेक बाउंस (Bank Cheque Bounce) होने के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) के एक मामले में आरोपी बनाया गया था। इसी मामले में सैनी सुनवाई के लिए अदालत पहुंचा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि न्यायिक प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी (Judicial Magistrate) की अदालत में सुनवाई शुरू होते ही सैनी अपनी जगह से उठा और रीडर की तरफ बढ़ा। इस दौरान उसने उन्हें सुसाइड नोट (Suicide Note) थमाया और फिर जहरीला पदार्थ खा लिया। उसके गिरने के बाद, अदालत के कर्मचारी उसे पास के एक निजी अस्पताल में ले गए। Also Read SC में दो नामों के शॉर्ट फॉर्म पर उलझ गए जस्टिस केएम जोसेफ, वकील ने बताया मतलब तो बोले- Oh सुसाइड करने वाले शख्स का आरोप- किया जा रहा था परेशान: द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सैनी ने सुसाइड नोट पर लिखा है कि उन्हें चेक बाउंस केस में दूसरे पक्ष द्वारा परेशान किया जा रहा है और उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया है। वहीं एक अन्य अधिकारी ने जानकारी दी कि सुसाइड नोट में सैनी ने कहा कि उसने दूसरे पक्ष की मदद से एक फ्लैट बुक किया था और कुछ लेनदेन था जो एक चेक के साथ किया गया था लेकिन वह बाउंस हो गया। इसको लेकर वे लोग उसे परेशान कर रहे थे।

