ममता, नायडू को एलजी आवास में सीएम से मिलने की इजाजत नहीं, केजरीवाल बोले- PMO ने मना करवाया

दिल्ली में उपराज्यपाल के कार्यालय में धरने पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में सियासत जोर पकड़ने लगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज निवास में केजरीवाल से मिलने का समय मांगा था। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट कर बताया कि राज्यपाल ने उन्हें केजरीवाल से मिलने का समय नहीं दिया है। उन्हीं में से एक को रीट्वीट करते हुए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर आरोप लगाया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ”मुझे नहीं लगता कि माननीय उपराज्यपाल ऐसा फैसला खुद से ले सकते हैं, जाहिर है प्रधानमंत्री कार्यालय ने मना करवाने के लिए निर्देश दिया है। ठीक उसी तरह जैसे पीएमओ की वजह से आईएएस अधिकारियों की हड़ताल की जा रही है।” ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू के अलावा केरल के सीएम पिनरायी विजयन और कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने भी केजरीवाल से मिलने की इच्छा जताई और सभी ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर दिल्ली के सीएम से मिलने का समय मांगा।

I don’t think Hon’ble LG can take such a decision on his own. Obviously, PMO has directed him to refuse permission. Just like IAS strike is being done at PMO’s instance. https://t.co/hKEe99s8Fp

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 16, 2018