पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को पार्टी के 52वें स्थापना दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दीं। बनर्जी ने ट्वीट किया, “शिवसेना के 52वें स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरेजी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दिली शुभकामनाएं। 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विरोध में क्षेत्रीय दलों को साथ मिलाकर संघीय मोर्चे के विचार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभार रहीं बनर्जी ने भविष्य के सभी चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने के शिवसेना के फैसले पर सकरात्मक रूप से बातचीत की है। महाराष्ट्र और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी होने के बावजूद शिवसेना और भगवा संगठन में कुछ महीने से खटपट चल रही है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जारी धरने का भी समर्थन किया है।

Heartiest greetings to Uddhav Thackeray Ji and all @ShivSena workers on the 52nd foundation day of their party

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 19, 2018