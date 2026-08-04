कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए पुलिस, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में इसके खिलाफ देशभर में व्यापक जनाक्रोश देखने को मिलेगा।

‘BJP सरकार भी बनाना चाहती है और विपक्ष भी’

पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा सिर्फ सरकार चलाना ही नहीं चाहती, बल्कि विपक्ष को भी अपने हिसाब से तय करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की गई तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक होगा। उन्होंने कहा, “वे सोचते हैं कि सरकार भी वही बनाएंगे और विपक्ष भी वही तय करेंगे। क्या लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी? इस सोच के खिलाफ जल्द ही देशभर में आलोचना और जनआंदोलन खड़ा होगा।”

‘हमारे कार्यकर्ताओं पर हजारों केस दर्ज किए गए’

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि पंचायतों, नगरपालिकाओं और जिला परिषदों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और राजनीतिक गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं दी जा रही। उनका कहना था कि उन्हें खुद कई कार्यक्रमों की अनुमति लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अपमान का आरोप

ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ नेता नेताजी का अपमान कर रहे हैं और उन्हें सांप्रदायिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी पूरे देश के गौरव हैं और उनका अपमान केवल बंगाल का नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान है। ममता ने युवाओं से अपील की कि वे नेताजी के सम्मान की रक्षा के लिए आगे आएं और विरोध दर्ज कराएं।

पुलिस, ईडी और CBI के दुरुपयोग का आरोप

टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं, विधायकों और सांसदों को डराने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव बनाकर लोगों को पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

बैंक खाते फ्रीज करने का लगाया आरोप

ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने कभी मुख्यमंत्री के वेतन या पेंशन का लाभ नहीं लिया और उनकी आय का मुख्य स्रोत उनकी पुस्तकों की रॉयल्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी रॉयल्टी का भुगतान नहीं हुआ और उनकी पार्टी के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी दलों के खातों पर कार्रवाई होती है, लेकिन भाजपा और उससे जुड़े संगठनों के खातों पर कोई कार्रवाई नहीं होती।

युवाओं और NEET आंदोलन का जिक्र

ममता ने आरोप लगाया कि NEET परीक्षा के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों और युवाओं को “राष्ट्रविरोधी” बताया जा रहा है तथा उनके परिवारों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

महिलाओं और आशा कार्यकर्ताओं का मुद्दा उठाया

टीएमसी प्रमुख ने महिलाओं की सुरक्षा, बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े मामले और आशा कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गंगाजलघाटी में एक आशा कार्यकर्ता के साथ हुई घटना दुखद है और उनकी पार्टी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी।

‘बंगाल को जेल में बदल दिया गया’

अपने संबोधन के अंत में ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को ‘सोनार बांग्ला’ बनाने का वादा करने वाली भाजपा ने राज्य को ‘कारागार’ में बदल दिया है। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि आने वाले समय में इसके खिलाफ जनआंदोलन तेज होगा।

Important message for our party workers, supporters, and the people of Bengal from our Hon'ble Chairperson, @MamataOfficial👇🏼 pic.twitter.com/ij5K6WLgbh — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) August 4, 2026

‘मैं कुर्सी नहीं, लोगों की परवाह करती हूं’

अपने संबोधन के अंत में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें सत्ता की कुर्सी की चिंता नहीं है, बल्कि जनता की चिंता है। उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें जितना भी रोका जाए, वे जनता के लिए संघर्ष करती रहेंगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट रहने की अपील करते हुए अपना संबोधन समाप्त किया।

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बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मेटा से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। मेटा ने एक हफ्ते बाद अपना जवाब दिया लेकिन बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच शुरू करने का फैसला किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।