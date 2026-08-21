उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जय देवी कौशल ने काकोरी स्थित शीतला देवी मंदिर के जीर्णोद्धार और भूमिपूजन कार्यक्रम में उनके साथ जातिगत भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि भूमिपूजन के दौरान उन्हें निर्धारित स्थान पर बैठने नहीं दिया गया और वह खड़ी रहीं। उनका आरोप है कि मंदिर के कार्यक्रम में मौजूद होने के बावजूद उनसे पूजा नहीं करवाई गई।

पासी समुदाय से आने वाली विधायक जय देवी कौशल ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संज्ञान लेने की मांग की है। उनके आरोपों के सामने आने के बाद शीतला देवी मंदिर में हुए भूमिपूजन का यह मामला अब राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस पर कड़ा विरोध जताया है।

‘तय जगह पर बैठने भी नहीं दिया गया’

विधायक के आरोपों के मुताबिक, काकोरी के शीतला देवी मंदिर में भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान उनके लिए जो स्थान निर्धारित किया गया था, वहां कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे। उन्हें वहां बैठने की अनुमति नहीं दी गई। विधायक पक्ष का कहना है कि वह कार्यक्रम में मौजूद रहीं, लेकिन निर्धारित स्थान नहीं मिलने के कारण खड़ी रहीं और पूजा की प्रक्रिया में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया।

विधायक का आरोप है कि यह केवल बैठने की व्यवस्था से जुड़ा मामला नहीं था। उन्हें आशंका है कि इस व्यवहार के पीछे जातिगत भेदभाव की वजह हो सकती है।

शीतला देवी मंदिर के लिए 78 लाख रुपये मंजूर

काकोरी स्थित शीतला देवी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 78 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। मंदिर के विकास और निर्माण कार्यों के लिए विधायक जय देवी कौशल की ओर से धनराशि उपलब्ध कराने में भूमिका निभाए जाने की बात भी सामने आई है।

विधायक के पति और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर के मुताबिक, जय देवी कौशल ने काकोरी के शीतला देवी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 78 लाख रुपये और एक अन्य मंदिर के लिए 70 लाख रुपये की धनराशि सुनिश्चित कराई थी। दोनों स्थानों पर शिलान्यास और भूमिपूजन कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे।

कौशल किशोर का आरोप है कि शीतला देवी मंदिर में भूमिपूजन के दौरान विधायक के लिए निर्धारित स्थान पर कुछ लोग पहले से बैठे थे। उन्होंने दावा किया कि विधायक को वहां बैठने नहीं दिया गया और इसी वजह से उन्हें खड़े रहना पड़ा। उनके मुताबिक, इस दौरान भूमिपूजन की प्रक्रिया में भी विधायक को अपेक्षित तरीके से शामिल नहीं किया गया।

कौशल किशोर ने बताया गंभीर मामला

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर ने विधायक के साथ हुए कथित व्यवहार को गंभीर और निंदनीय बताया है। उनका कहना है कि जय देवी कौशल एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और शीतला देवी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि उपलब्ध कराने में भी उनकी भूमिका रही है। ऐसे में उनके साथ इस तरह का व्यवहार सवाल खड़े करता है।

कौशल किशोर ने यह भी आशंका जताई कि पूरे घटनाक्रम के पीछे पुरानी नाराजगी या जातीय द्वेष हो सकता है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने रखेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मामले की जानकारी देने की बात उन्होंने कही है।

विधायक जय देवी कौशल ने पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संज्ञान लेने की अपील की है। उनका कहना है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

मामला सामने आने के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है कि शीतला देवी मंदिर के भूमिपूजन कार्यक्रम में वास्तव में क्या हुआ था और विधायक को निर्धारित स्थान पर बैठने तथा पूजा में शामिल होने से क्यों रोका गया। इन सवालों का जवाब कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोगों के पक्ष सामने आने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा।

अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना

इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा में ‘पीडीए’ स्थान तो पा सकता है, लेकिन ‘सम्मान’ नहीं।

अखिलेश यादव ने कहा कि यदि संपूर्ण पीडीए समाज के लोग अपने-अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ का त्याग करके एकजुट हो जाएं तो पीडीए सरकार सदैव के लिए आ सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार में किसी भी समाज का कोई व्यक्ति ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ नहीं होगा।

अखिलेश यादव ने पीडीए के मूल भाव को ‘प्रेम, दया, अपनापन’ बताते हुए भाजपा पर सामाजिक सम्मान के सवाल को लेकर निशाना साधा।

कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार को घेरा

विधायक के आरोपों के बीच कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय कुमार ‘लल्लू’ ने आरोप लगाया कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि प्रदेश में जातीय भेदभाव और छुआछूत से जुड़ी व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है।

लल्लू ने दावा किया कि सरकार के संरक्षण में सामंती सोच रखने वाले लोगों का मनोबल बढ़ रहा है और इसी वजह से भेदभावपूर्ण व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं।

उन्होंने महात्मा गांधी के समय से जातीय भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ चले संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने इस दिशा में लंबा सफर तय किया है। हालांकि, उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इस तरह की घटनाएं फिर सामने आने लगी हैं।

कांग्रेस नेता ने 2017 में मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से साफ किए जाने की घटना का भी जिक्र किया और इसे कथित सामाजिक भेदभाव की मानसिकता से जोड़ते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला।

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