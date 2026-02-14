मालेगांव नगर निगम की उप महापौर निहाल अहमद ने शनिवार को कहा कि 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान का चित्र उनके कार्यालय में ही रहेगा। निहाल अहमद ने इस मामले में विपक्ष के विरोध को सिरे से खारिज कर दिया है। निहाल अहमद के कार्यालय में टीपू सुल्तान के चित्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

बीजेपी और शिवसेना ने टीपू सुल्तान के चित्र को हटाने की मांग की है।

शहजाद पूनावाला ने बताया था अपमान

इस मामले में विवाद तब और बढ़ गया जब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उप महापौर निहाल अहमद की आलोचना की। पूनावाला ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों को छोड़कर टीपू सुल्तान की तस्वीर प्रदर्शित करना भारत के महापुरुषों का अपमान है।

‘बीजेपी हमें हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाए’

शहजाद पूनावाला ने कहा था, “मालेगांव के डिप्टी मेयर ने… हिंदू विरोधी टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई है लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, बाबासाहेब अंबेडकर की तस्वीरें गायब हैं… हमारे असली नायकों का बहुत बड़ा अपमान है।”

इस पूरे विवाद के बीच निहाल अहमद ने अपनी विचारधारा को समाजवादी बताते हुए कहा है कि यह हमारा अधिकार है कि हम तय करें कि हमारे कार्यालय में कौन सी तस्वीरें लगाई जाएं… अगर कर्मचारियों ने कोई तस्वीर लगाई है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

फिर से लगाई जाएगी टीपू सुल्तान की तस्वीर

टीपू सुल्तान के चित्र को हटाए जाने के बारे में उप महापौर ने कहा कि तस्वीर को केवल कार्यालय की मरम्मत के लिए हटाया गया था और काम पूरा होने के बाद इसे फिर से लगा दिया जाएगा।

टीपू सुल्तान को शेर-ए-मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ चार युद्ध लड़े थे। पिछले कुछ सालों में टीपू सुल्तान को लेकर काफी विवाद हो चुका है।

