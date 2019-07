गुजरात के एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। राज्य के वडोदरा एयरपोर्ट पर एयर कारगो में एक आरडीएक्स का पार्सल बरामद हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच के दौरान इस पार्सल का पता लगाया। इस पार्सल को पंजाब भेजा जा रहा था। जानकारी के अनुसार इस पार्सल पर पंजाब का पता लिखा हुआ था।

सुरक्षा एजेंसियों की अलर्टनेस से एक बड़ी आतंकी घटना को रोक दिया गया। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का पार्सल मिला अपने आप में अभूतपूर्व है। वडोदरा देश का सबसे व्यस्त कारगो टर्मिनल है। इससे पार्सल को सबसे पहले एयरलाइंस के स्टाफ ने नोटिस किया। पार्सल के संदिग्ध होने की आशंका के बाद इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी गई।

सुरक्षा अधिकारियों ने जांच में पार्सल में आरडीएक्स मिलने की पुष्टि की। इस घटना को पंजाब में खालिस्तान आतंकियों से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकियों की सक्रियता फिर से बढ़ गई है। इस कारगो को वडोदरा से रजिटर्ड कारगो से बुक किया गया था। सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस कार्गों के साथ कोई यात्री भी था या सिर्फ इस पार्सल को बिना किसी यात्री के ही भेजा जा रहा था।

#Exclusive #Breaking | A major terror attack was foiled after Gujarat Airport authorities detected RDX in a parcel inside an aircraft’s cargo. The parcel was addressed to Punjab. ‘Is this an attempt to revive Khalistan terror in Punjab?’ | @NikunjGargN with details. pic.twitter.com/R4R1tGga3Y

