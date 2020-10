मुंबई में बिजली संकटः ग्रिड फेल हुई तो कई क्षेत्रों में बत्ती गुल, लोकल की लाइंस ठप; HC और अस्पताल में व्यवस्था पर भी असर

महाराष्ट्र में मुंबई को सोमवार को बड़े बिजली संकट का सामना करना पड़ा। ग्रिड फेल होने के बाद कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई। खबर लिखे जाने तक बिजली को गए करीब डेढ़ घंटा से अधिक हो चुका था। बिजली कनेक्शन जाने के कारण आलम यह था लोकल ट्रेन्स की लाइनें (तीनों) ठप हो गईं थीं। अस्पतालों में भी बत्ती चली गई थी, जबकि हाईकोर्ट की सुनवाई पर भी इसकी वजह से असर पड़ा। हालांकि, ऊर्जा मंत्री ने दावा किया कि स्टाफ फिलहाल बिजली सेवा बहाल करने में लगा है। इसे ठीक करने में 45 मिनट से लेकर घंटे भर का वक्त लगेगा।

मंत्री नितिन राऊत ने समाचार एजेंसी ANI को बताया- Kalva-Padghe पावरहाउस के सर्किट-2 में तकनीकी खामी आने की वजह से थाणे और मुंबई के बीच पावर कट हुआ है। हमारे कर्मचारी जुटे हैं और बिजली लगभग एक घंटे में बहाल कर दी जाएगी।

Brihanmumbai Municipal Corporation ने इस बाबत कहा, “मुंबई क्षेत्र में पावर सप्लाई फेल होने की वजह से हमारी गुजारिश है कि आपातकालीन स्थिति में लोग 022-22694727, 022-226947725 और 022-22704403 पर कॉल करें।”

#WATCH Public announcement about the temporary suspension of local train services being made at #Mumbai Central Railway Station following power grid failure

BMC says, “It will take 45 minutes to 1 hour to restore the power supply.” pic.twitter.com/YZGLM4ktL3

