कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी विवादों में घिर गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कई संगीन अपराधों के आरोपी व्यवसायी और नेता अशोक खेनी को कांग्रेस में शामिल करने का फैसला किया गया है। नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर इंटरप्राइज (एनआईसीई) के प्रमुख अशोक बीदर दक्षिण से निर्दलीय विधायक भी हैं। उन पर हत्या, अवैध तरीके से जमीन कब्जाने और धोखाधड़ी जैसे आरोप हैं। अशोक के कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही उनकी पार्टी कर्नाटक मक्कल पक्ष का भी सत्तारूढ़ पार्टी में विलय हो गया है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। ‘द न्यूज मिनट’ के अनुसार, ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार ने अशोक खेनी को कांग्रेस में शामिल करने की पैरोकारी की थी, जिसे आखिरकार सीएम सिद्धारमैया ने हरी झंडी दे दी। शिवकुमार ने इस बात को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने अशोक खेनी को पार्टी में शामिल करने से पहले बीदर के सभी नेताओं की राय ली थी। वहीं, वरिष्ठ नेता एटी. सोमशेखर, विधायक मुनीराथना, बयरथी बसवराज और बीदर के तकरीबन सभी नेताओं ने पार्टी अशोक को कांग्रेस में शामिल करने का विरोध किया है। नाराज नेताओं ने इस बाबत पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखने की बात कही है। बता दें कि अशोक खेनी की कंपनी ने ही बेंगलुरु के विवादास्पद रिंग रोड का निर्माण किया था।

Ashok Kheny, who was accused of land grabbing along Mysuru-Bengaluru Highway, was to be jailed by Karnataka CM @siddaramaiah. Instead he has been taken into the Congress. This proves what PM @narendramodi Ji had said i.e. @siddaramaiah govt is a #SeedaRupaiyaSarkar (1/3)

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) March 6, 2018