Lucknow Cafe Owner Murder: लखनऊ के कैफे मालिक शिवा शर्मा की हत्या के मामले में एक नया मोड़ आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच की निगरानी कर रहे डीसीपी विक्रांत वीर का तबादला कर दिया है। उन्हें उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। हजरतगंज के एसएचओ विक्रम सिंह को भी उनके पद से हटाकर पुलिस लाइंस भेज दिया गया है।

शिवा की लिव-इन पार्टनर, मॉडल-इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे, उनकी बहन रश्मी दुबे और उनके ड्राइवर तनवीर अली उर्फ ​​दानिश हत्या के आरोप में वांछित हैं और अभी भी फरार हैं। रविवार को लखनऊ पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी देने पर मिलने वाले इनाम की राशि को 25000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये (प्रत्येक के लिए) कर दिया है। साथ ही, इनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं।

क्या है शिवा शर्मा हत्याकांड?

9 अक्टूबर की रात, लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के कारण शिवा की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि उनके शरीर पर लिपस्टिक के निशान पाए गए थे। उनके परिवार का आरोप है कि उन्हें धक्का दिया गया था।

जांच में पता चला है कि शिवा और श्रद्धा के बीच रिलेशनशिप में थे और दोनों पिछले तीन महीनों से हजरतगंज स्थित अपार्टमेंट में रह रहे थे। हाल ही में श्रद्धा की बहन रश्मी भी उनके साथ रहने लगी थी।

श्रद्धा ने हत्या की बात से इनकार किया

श्रद्धा दुबे के सोशल मीडिया पर कम से कम तीन वीडियो सामने आए हैं। इनमें वह खुद को बेकसूर बता रही है। रविवार शाम को वायरल हुए एक वीडियो में, श्रद्धा ने दावा किया कि शिवा की मां ने उसके खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें उनका रिश्ता पसंद नहीं था। इसकी एक वजह यह भी थी कि श्रद्धा, शिवा से उम्र में बड़ी थी। उसने पुलिस से अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की अपील की और कहा कि इससे साबित हो जाएगा कि वह बेकसूर है।

श्रद्धा ने यह भी दावा किया कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसमें वह नेपाल सीमा के पास दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अपार्टमेंट से कोई फुटेज बरामद नहीं हुआ है। एक अन्य वीडियो में, उसने कहा कि वह शिवा को लगभग चार महीने से जानती है और वह लगभग दो महीने पहले उसके घर आने लगा था। उसने दावा किया कि उस पर 16-17 लाख रुपये का कर्ज था और उसने उससे आर्थिक मदद मांगी थी।

उसने यह भी आरोप लगाया कि शिवा ने अपनी मौत से लगभग एक महीने पहले उसके घर से 5-6 लाख रुपये के गहने चुरा लिए थे। मामले को निजी बताते हुए उसने दावा किया कि शिवा ने एक वीडियो में गहने लेने की बात स्वीकार की थी और उन्हें लौटाने का वादा किया था।

श्रद्धा ने कहा कि वह भावनात्मक रूप से ज्यादा परेशान होने के कारण वहां से चली गई। उसने दावा किया कि उसने शुरू में स्थिति का सामना करने का इरादा किया था, लेकिन उसके ड्राइवर पर कथित तौर पर हमला होने और मामले में आरोपी ठहराए जाने के बाद वह घबरा गई।

उसके गृहनगर रायबरेली में, लोगों ने बताया कि पिछले आठ सालों में उनके जीवन के बारे में उन्हें बहुत कम जानकारी थी। उन्होंने कहा कि वह अपने पिता शिव प्रसाद दुबे से शायद ही कभी मिलने जाती थीं और उसका परिवार इलाके से धीरे-धीरे अलग-थलग होता जा रहा था।

परिवार के घर के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा, “श्रद्धा के परिवार ने इलाके के लगभग सभी लोगों से संबंध तोड़ लिए थे और यहां तक ​​कि घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था।” लखनऊ पुलिस ने हाल ही में उसके पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी जुटाने के लिए रायबरेली का दौरा किया।

पुलिस आरोपियों की तलाश में कर रही छापेमारी

रविवार को डीसीपी वीर ने कहा था कि पुलिस टीमें तीनों आरोपियों को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी गिरफ्तारी में सहायक सूचना देने वाले को मिलने वाले इनाम की राशि बढ़ा दी गई है।

यह भी पढ़ें: ‘मैंने उसे कूदते देखा’, नेपाल बॉर्डर पर मिली शिवा शर्मा की लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे की कार, ई-रिक्शा पर भागती दिखी मॉडल



लखनऊ में 27 साल के कैफे मालिक शिवा शर्मा की हत्या के मामले में बुधवार को लगातार पांचवें दिन आरोपियों की तलाश का अभियान जारी रहने के बीच मामले की मुख्य आरोपी और शर्मा के साथ लिव-इन में रही श्रद्धा दुबे के नाम पर रजिस्टर कार बहराइच जिले में नेपाल सीमा के पास खड़ी पाई गई। कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आरोपी श्रद्धा दुबे को ई-रिक्शा पर नेपाल पर देखा गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…