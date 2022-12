Jammu Kashmir: जम्मू के सिधरा में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, ग्रेनेड अटैक के बाद मुठभेड़- तीन आतंकी ढेर

Jammu Kashmir: जम्मू पुलिस ने जानकारी साझा की है कि ट्रक की तलाशी के दौरान फायरिंग हुई, ट्रक में अभी आग लगी हुई।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ स्थल पर मौजूद सुरक्षा बलों के जवान (फोटो : ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram