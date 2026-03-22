उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में एक वीडियो को लेकर विवाद हो गया। वायरल वीडियो एक पुलिस अधिकारी है। इस वीडियो में अधिकारी को ईद के मौके पर कुरावली में नमाज पढ़ने से रोकते हुए देखा जा सकता है। हालांकि, वीडियो में अधिकारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन बाद में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह आपत्ति ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर थी।

‘मैं ऐसा नहीं होने दूंगा’

वायरल वीडियो को लेकर अधिकारियों ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद नमाज पहले से तय स्थान पर ही पढ़ी गई। वीडियो में कुरावली के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) ललित भाटी भीड़ से यह कहते हुए सुनाई देते हैं, “मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।” इस पर ईदगाह के मुतवल्ली (देखभाल करने वाले) शाकिर हुसैन उनसे कहते हैं, “यहां हमेशा नमाज़ पढ़ी जाती है।”

शाकिर पुलिस अधिकारी से वह आदेश दिखाने को कहते हैं, जिसके तहत उन्हें वहां नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। SHO भीड़ से कहते हैं, “ये लोग गैर-कानूनी तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं। यह सरकार का आदेश है।” बता दें कि भीड़ ईदगाह के बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए जमा हुई थी।

एसएचओ ललित भाटी ने क्या कहा?

एसएचओ ललित भाटी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “पिछले साल किसी तरह, लल्लू सिंह के बेटे ज्ञान सिंह के चबूतरे पर नमाज पढ़ी गई थी। यह अचानक किया गया था और हमें जानकारी मिली थी कि इस बार भी खुले में नमाज पढ़ी जाएगी। यह जगह ईदगाह से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है। इसलिए हम सतर्क थे और हमने अनुरोध किया कि नमाज़ केवल एक ही जगह ईदगाह के अंदर पढ़ी जाए। हम बस बातचीत के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे।”

वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा के बारे में पूछे जाने पर SHO ने कहा, “हमने किसी भी तरह की ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं की। कुछ गलतफहमी हो गई थी। हम उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह खुले में नमाज़ पढ़ना गैर-कानूनी है। हालांकि यह मामला पांच से सात मिनट के भीतर ही सुलझ गया और नमाज ईदगाह के अंदर ही पढ़ी गई।”

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बात करते हुए कुरावली के सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट (SDM) नीरज द्विवेदी ने इस बात से इनकार किया कि पुलिस अधिकारी ने किसी को कोई धमकी दी थी। उन्होंने बताया कि कुछ युवक ईदगाह के बाहर खुले में नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उनसे कहा गया कि वे नमाज ईदगाह के अंदर ही पढ़ें। उन्होंने बताया, “कुछ गलतफहमी पैदा की जा रही है। असल में कोई मसला था ही नहीं। बाद में नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। उन्हें एक दिन पहले ही बता दिया गया था कि नमाज़ ईदगाह के अंदर ही अदा की जानी चाहिए, जहां काफ़ी जगह है।”

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वाराणसी के तरतला इलाके में इस बार ईद का माहौल पहले जैसा खुशियों भरा नहीं रहा। इसकी वजह यह रही कि इस हफ्ते की शुरुआत में 15 मार्च को गंगा किनारे इफ्तार पार्टी करने के आरोप में 14 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पढ़ें पूरी खबर