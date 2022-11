UP Politics: केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को कहा समाप्त पार्टी, धर्मेंद्र यादव ने दिया जवाब- जाएं पहले सिराथू सीट मजबूत करें

Mainpuri Lok Sabha Bypoll: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने पलटवार किया है।

Mainpuri Bypoll: सपा नेता धर्मेंद्र यादव। (फोटो सोर्स: File/ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram