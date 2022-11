Mainpuri Bypoll: चाचा शिवपाल यादव का हुआ बहुत अपमान, अब याद करने से क्या? मैनपुरी चुनाव में बीजेपी के प्रचार में बोले मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव

Mainpuri Bypoll, Hariom Yadav: मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।

Mainpuri Bypoll: मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव। (फोटो सोर्स: File/ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram