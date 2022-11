Mainpuri Bypoll: मैनपुरी उपचुनाव को लेकर उत्साहित अखिलेश यादव को जातीय समीकरण दे न दे झटका, ब्राह्मण और ठाकुर वोट रोक सकते हैं डिंपल की राह

Tough Fight For Dimple Yadav: समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना मैनपुरी सीट का उपचुनाव निकालना डिंपल यादव के लिए आसान नहीं है। सियासी जानकारी यहां कड़ा मुकाबला देख रहे हैं।

Fight In Mainpuri By-poll: मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य और सपा प्रत्याशी डिंपल यादव। (फोटो- फेसबुक और पीटीआई)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram