जया प्रदा बोली थीं- आजम खां को देख मुझे अलाउद्दीन ख़िलजी याद आता है, उधर से आया ये जवाब

अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्होंने फिल्म अभिनेत्री और पूर्व लोकसभा सांसद जया प्रदा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। सपा नेता ने कहा है कि जया नाचने वाली हैं और वह उनके मुंह लगना पसंद नहीं करते हैं। आजम की ओर से यह बयान जया की प्रतिक्रिया के ठीक एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए सपा नेता को खिलजी कहा था। आपको बता दें कि शनिवार (10 मार्च) को जया रायपुर में थीं। उन्होंने कहा था, “रामपुर में लोकसभा चुनाव के वक्त आजम ने खिलजी की तरह मुझे परेशान किया था। उन्हें देखकर मुझे खिलजी याद आ जाते हैं।” अभिनेत्री के इस बयान आने के बाद आजम के समर्थकों ने जया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यहां धरनास्थल पर सपा कार्यकर्ताओं ने कई घंटों तक जया के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया था।

When I was watching #Padmaavat , Khilji's character reminded me of Azam Khan ji, how he had harassed me during elections when I was contesting: Jaya Prada pic.twitter.com/NVRi59aK8A

आजम ने जया की इसी टिप्पणी पर हैरान करने वाला जवाब दिया। उन्होंने जया को एक नाचने वाली बताया। वह देर रात एक मुशायरे में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने भरे मंच पर कहा, “नाचने वाली के मैं मुंह नहीं लगता।”

बकौल आजम, “पद्मावत बनी। सुना है खिलजी का रोल बहुत बुरा है। सुना है पद्मावत ने खिलजी के आने से पहले दुनिया छोड़ दी। मगर अभी एक औरत ने। एक नाचने वाली ने खादिम के बारे में कुछ कहा है। अब बताओ, नाचने-गाने वालों के मुंह लगेंगे तो सियासत कैसे करेंगे। ऐसी मिसाल पेश करो कि लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए मजबूर हों।”

Shocking Remark: Senior Samajwadi Party leader Azam Khan describes Jaya Prada as "Naachne Wali", says "Naachne Wali ke main muh ni lagta"! So much for women empowerment, you see! @Uppolice can we expect some action from you? pic.twitter.com/gzbc6Y7HW9

