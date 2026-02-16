Kashi Vishwanath on Mahashivratri: महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान श्री विश्वेश्वर महादेव के वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में देश-विदेश के 62 मंदिरों से प्राप्त पावन भेंट अर्पित की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के एक बयान के अनुसार, इन भेंटों में पावन वस्त्र, रज और पवित्र जल शामिल हैं। ये भेंट श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उत्तराखंड के श्री केदारनाथ, मुंबई के लाल बाग राजा और श्री सिद्धिविनायक मंदिर, गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर, राजस्थान के नाथद्वारा मंदिर और श्रीलंका के लक्ष्मी मंदिर से आई हैं।

मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विश्व भूषण मिश्रा ने रविवार को बताया कि दुनिया भर के 62 प्रमुख मंदिरों से भोग और वस्त्र प्राप्त हुए हैं। मिश्रा ने बताया कि श्रीलंका के अलावा मलेशिया से भी भेंट आई हैं। उन्होंने बताया कि यह परंपरा इसी वर्ष से शुरू की गई है। बयान में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य ह्यवसुधैव कुटुंबकमह्ण की भावना को साकार करते हुए संपूर्ण सनातन समाज को एकजुट करना और वैश्विक आध्यात्मिक एकता को मजबूत करना है।

काशी में उमड़ा भक्तों का सैलाब

बाबा विश्वनाथ समेत देश-विदेश के शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन कर जलाभिषेक किया और मंगल कामना की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर की मंगला आरती के बाद श्रद्धालु कतारों में लगकर दर्शन-पूजन कर रहे हैं। मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि पिछले वर्ष महाशिवरात्रि पर लगभग 12 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जबकि इस बार 10 से 15 लाख लोगों के आने का अनुमान है।

उन्होंने बताया कि पांच लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले धाम में सुगम दर्शन की व्यवस्था की गई है। मिश्रा ने बताया कि भीड़ प्रबंधन के लिए अवरोधक लगाए गए हैं और छह द्वारों से दर्शन कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीन स्थानों पर चिकित्सीय टीम भी तैनात हैं।मंदिर प्रशासन ने सुबह कतार में लगे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की। बाबा विश्वनाथ 45 घंटे तक लगातार दर्शन देंगे।

62 मंदिरों से आए भोग वस्त्र

महाशिवरात्रि पर मंदिर विश्व का आध्यात्मिक संगम बन रहा है और 62 बड़े मंदिरों से भोग-वस्त्र भेजे गए हैं। देश के 54 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों, शक्तिपीठों और तीर्थस्थलों से आए प्रसाद, वस्त्र और तीर्थजल को अर्पित करने की परंपरा भी शुरू की गई है। बाराबंकी जिले के रामनगर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ लोधेश्वर महादेवा मंदिर में भी आस्था का जनसैलाब उमड़ा। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि रात 12 बजे से अब तक करीब ढाई लाख कांवड़िये और श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि अभी लगभग तीन लाख और लोगों के दर्शन करने का अनुमान है और देर रात तक श्रद्धालुओं का आना-जाना जारी रह सकता है।

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान की ओर से भेजे गए वस्त्र काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव को अर्पित किए जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि इस साल की बारात में अखाड़े भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मस्थान ने आठ फरवरी को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रसाद, पूजा का सामान, भगवान शिव और माता पार्वती के कपड़े, गहने और श्रंगार का सामान भेजा।

कांवड़ियों ने भी किया जलाभिषेक

एटा जिले के ऐतिहासिक परसोन शिव मंदिर ,जलेसर के इच्छेश्वर महादेव मंदिर पटना पक्षी विहार, एटा के कैलाश मंदिर आदि सभी शिव मंदिरों में भक्तों ने भारी संख्या में भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। एक अधिकारी ने बताया कि सभी मंदिरों में सुचारू व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई, जिससे आने वाले भक्तों को भोलेनाथ के दर्शन तथा जलाभिषेक में कोई परेशानी नहीं हो।

एटा के पुलिस अधीक्षक (नगर) श्रवेतांभ पांडेय ने कहा कि कासगंज जिले के सोरों तीर्थ स्थल से होकर राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के कांवड़िये एटा जिले से गुजरते हैं और उनके सुरक्षित एवं सुगम आवागमन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ की गई हैं।