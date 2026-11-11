महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुटों के विलय को लेकर चल रही अटकलों पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि, उन्होंने न तो विलय की पुष्टि की और न ही बंद दरवाजों के पीछे चल रही किसी बातचीत से इनकार किया। विलय को लेकर सीधे जवाब देने से बचते हुए उन्होंने कहा कि सही समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा।

सुनेत्रा पवार ने कहा, “मैं जानती हूं कि आप एक अलग मुद्दे को लेकर उत्सुक हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा।”उनके इस बयान के बाद राकांपा के दोनों गुटों के विलय को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं।

इससे पहले के कुछ विधायकों ने राकांपा (शरद गुट) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के लिए समय मांगा था। हालांकि, राकांपा के मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने साफ किया है कि पार्टी के दोनों गुटों के विलय को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है।

भाजपा को जानकारी नहीं

सुनेत्रा पवार का यह बयान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर दोनों गुटों के विलय को लेकर कोई फैसला होता है तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को इसकी जानकारी दी जाएगी।

देवेंद्र फडनवीस ने कहा था कि संभावित विलय पर आधिकारिक तौर पर सिर्फ शरद पवार और सुनेत्रा पवार ही बोल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि दोनों में से किसी ने भी भाजपा को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं दी है।

राकांपा के विलय की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए देवेंद्र फडनवीस ने कहा, “इस बारे में सिर्फ शरद पवार और सुनेत्रा पवार ही बता सकते हैं। अगर कोई फैसला लिया जाता है तो हमें इसकी जानकारी दी जाएगी। हमारी जानकारी के बिना विलय नहीं हो सकता। अभी तक दोनों में से किसी ने भी इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया है।”

देवेंद्र फडनवीस कहा, “हमारे बिना विलय नहीं होगा। दोनों पार्टियां हमें इसकी जानकारी देंगी। अभी तक उनमें से किसी ने भी हमें कुछ नहीं बताया है।”

सीएम फडनवीस ने यह भी कहा कि राकांपा महाराष्ट्र की महायुति सरकार और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग का हिस्सा है। ऐसे में दोनों गुटों के विलय जैसा कोई राजनीतिक फैसला लेने से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन को भरोसे में लेना जरूरी होगा।

‘सुनेत्रा पवार की पार्टी के 20-22 विधायक छोड़ सकते हैं साथ’

राकांपा के दोनों गुटों के विलय की अटकलों के बीच शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के 20 से 22 विधायक पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं।

मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि ये विधायक शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इन मुलाकातों को सामान्य या अनौपचारिक बातचीत मानने से इनकार किया। संजय राउत के मुताबिक, अगले चुनाव से पहले ये विधायक शरद पवार के गुट में लौट सकते हैं या एक-दो दूसरी पार्टियों में शामिल हो सकते हैं।

राउत ने कहा, “मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं। सुनेत्रा पवार की पार्टी, जो अमित शाह की पार्टी है, उसमें 20 से 22 विधायक ऐसे हैं जो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। वे पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। वे शरद पवार से मिल रहे हैं। वे उनसे सिर्फ बातचीत करने नहीं जा रहे हैं।”

संजय राउत ने यह भी कहा कि अजित पवार के न होने से राकांपा के नेताओं को अपने आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “अजित पवार का नेतृत्व अब नहीं रहा। एक तरह से उन्हें दूसरों के अधीन रहना पड़ रहा है और अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखना पड़ रहा है।”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस के इस बयान पर कि भाजपा की जानकारी के बिना दोनों गुटों का विलय नहीं हो सकता, संजय राउत ने कहा कि फडनवीस सुनेत्रा पवार के मामले में ऐसा रुख अपना सकते हैं, लेकिन शरद पवार के मामले में नहीं।

संजय राउत ने कहा, “सुनेत्रा पवार की पार्टी भाजपा और अमित शाह की पार्टी का एक हिस्सा है। यही बात एकनाथ शिंदे की पार्टी पर भी लागू होती है। भाजपा इन दोनों पार्टियों के बारे में फैसले ले सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली मूल शिवसेना या शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के बारे में फैसले नहीं ले सकती।”

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महाराष्ट्र में सूखे की बिगड़ती स्थिति का असर अब फल उत्पादक इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है। जालना जिले की अंबड तहसील में मौसंबी के पेड़ों पर लगे फल सिकुड़कर मुश्किल से नींबू के आकार के रह गए हैं। कुछ पेड़ धूप की मार से भूरे पड़ चुके हैं, जबकि पके फल जमीन पर बिखरे पड़े हैं। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें।