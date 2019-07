महाराष्ट्र में एक 19 वर्षीय लड़की की अपने बॉयफ्रेंड द्वारा कथित रूप से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये लड़की की पहचान की है।

पुलिस का कहना है कि आरोपी बॉयफ्रेंड अशरफ शेख को अपनी प्रेमिका खुशी परिहार के चरित्र पर शक था। नागपुर पुलिस ने मामले में आरोपी युवक 28 वर्षीय अशरफ शेख को गिरफ्तार कर लिया है। युवक अशरफ और खुशी परिहार नाम की युवती में दोस्ती थी। ये दोनों लिव-इन में रहते थे।

खुशी नागपुर की रहने वाली थी। वह लोकल फैशन शो में हिस्सा लेती थी। इसके साथ ही वह मॉडल बनना चाहती थी। पुलिस ने बताया कि युवती का शव पनधुर्ना-नागपुर हाईवे के पास पड़ा मिला। शव में चेहरे को कुचला गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में खुशी की हत्या करने की बात स्वीकार की है।

Nagpur: 28-year-old man arrested for hacking to death his live-in partner near Kelvad-Pandhurna highway. #Maharashtra

— ANI (@ANI) July 14, 2019