HDFC बैंक के वाइस-प्रेसिडेंट चार दिन से लापता, बरामद हुई कार में मिले खून के निशान

एचडीएफसी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ सांघवी बीते चार दिनों से लापता हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सिद्धार्थ बीते बुधवार (5 सितंबर) को लोवर परेल आॅफिस से रात 7.30 से 8.30 बजे के बीच घर के लिए निकले थे। तब से लेकर अब तक वह घर नहीं पहुंचे हैं। सिद्धार्थ की पत्नी और परिवार ने एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में सिद्धार्थ की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है।

एएनआई के मुताबिक, सिद्धार्थ जिस कार से आॅफिस जाने के लिए निकले थे। वह गुरुवार को नवी मुंबई के कोपरखैरने इलाके से बरामद कर ली गई है। ये कार एक बिल्डिंग के नीचे लावारिस हालत में खड़ी थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कार की सीट पर पुलिस को खून के कुछ निशान मिले हैं। खून के नमूनों को फरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कार की बरामदगी वाली जगह पर सीसीटीवी नहीं मिला है। हालांकि सिद्धार्थ जब लोअर परेल इलाके में स्थित कमला मिल कंपाउंड से निकले थे, तब भी उनकी कार सीसीटीवी ने नहीं दिख रही थी।

#Mumbai: Vice-president of HDFC Bank Siddharth Sanghvi has been missing from his Kamala Mills office since 5th September. His car was traced at Kopar Khairane area on 6th September. Police has registered a missing person’s complaint at NM Joshi Marg police station.

