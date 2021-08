महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और अन्य के खिलाफ बुधवार को जबरन वसूली के मामले में लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन पर धन उगाही का रैकेट चलाने समेत कई दूसरे आरोप भी हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सिंह को पिछले अप्रैल में मुंबई पुलिस चीफ के पद से हटा दिया गया था।

उधर, बुधवार को ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय आयोग द्वारा उन्हें तलब किए जाने के आदेश को चुनौती दी है। प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए यह आयोग गठित किया है। आयोग ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त को बयान दर्ज करवाने के लिये अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

